David Torres Valencia, 13 MAY 2026 - 08:01h.

El Valencia CF tiene decidido ampliar su contrato por dos temporadas más

Dimitrievski sella su renovación con cuatro puntos de sutura: las condiciones de su nuevo contrato

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El Valencia CF tiene claro que sellará la renovación de Stole Dimitrievski. Se lo ha ganado en el césped con actuaciones como la que protagonizó ante el Athletic Club en la que, un día más, fue el mejor. No sólo por sus dos paradas de mérito, en especial una a Unai Gómez en la segunda mitad, sino por cómo maneja el tempo del partido, por cómo desespera a sus rivales y le da vida al Valencia CF. Aparentemente frío, pero de sangre caliente sobre el campo, tiene ante sí una nueva misión en su amplia carrera.

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La nueva misión de Stole Dimitrievski

El partido de este jueves en Mestalla será la primera vez que Stole Dimitriski se enfrente desde el césped en Primera División ante el Rayo Vallecano, el equipo de su vida. Con el Valencia ha estado presente en las tres últimas entregas ante los madrileños, pero haciéndolo desde el banquillo y con la frustración de ver cómo otros jugaban por delante de él. Primero fue Giorgi Mamardashvili y después, esta temporada, Julen Agirrezabala..

Esta vez el héroe y el protagonista será él. Mestalla coreará su nombre y le ovacionará tras actuaciones como la de San Mamés, mientras, Stole tendrá el difícil reto de parar a sus excompañeros, a los que, además puede mirar con envidia porque van a jugar la final de la Conference League. Pero, conociéndole, el soldado Dimitrievski seguro que tiene clara cuál es su misión y la afrontará con la misma garantía y sobriedad con la que está jugando y se ha ganado su futuro. ¿Su objetivo? Devolverle a Mestalla todo lo que les ha dado al equipo durante la temporada, en la que ha firmado siete porterías a cero ya.

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Sus declaraciones tras ser el mejor contra el Athletic, no dejaban lugar a dudas. “Se trata de seguir. Cuando no hemos hecho buenos partidos, hemos apretado, trabajado y luchado y ahora pues vamos a seguir el mismo camino. El próximo encuentro frente al Rayo Vallecano es muy importante en nuestra casa, con nuestra gente. Tenemos ganas de ganar un partido en Mestalla, de celebrar con la afición, cantar, de estar juntos porque se lo merecen. Esta victoria es gracias también a los aficionados que han venido a apoyarnos, que nos apoyan desde casa, todo el mundo. Tenemos que disfrutar también peleando, sufriendo porque de eso se trata también el fútbol y la vida”.

"Tenemos que disfrutar también peleando, sufriendo porque de eso se trata también el fútbol y la vida”. LaLiga

Y, por si quedaba alguna duda, al ser preguntado por su querido Rayo, su respuesta fue clara y directa. “Nosotros siempre hemos querido ganar en casa, aportar esa felicidad a la afición. Se lo merecen más que todos ganar y disfrutar y compartir con ellos esa energía de vencer. Se trata de jugar, ganar y avanzar”.