El vestuario sabe que le debe una a Mestalla: "Tenemos ganas de cantar y celebrar con ellos, se lo merecen"

El vestuario sabe que le debe una a Mestalla y los llama a filas

Carlos Corberán: "Los 42 puntos no garantizan la salvación a nadie"

Compartir







Valencia"El equipo se juega todo, se juega 9 puntos. Para nosotros es clave tener a Mestalla, generar esa unión que nos hace más fuertes. El apoyo de Mestalla nos hace ser mejores. Aficion y equipo tenemos la oportunidad de quitarnos la sensación del último partido, no estuvimos al nivel que queríamos. Los 42 puntos no garantizan la permanencia, queremos sumar el máximo número de puntos posibles", decía Carlos Corberán en rueda de prensa tras la victoria ante el Athletic Club.

Su sentir es unánime en el vestuario del Valencia CF. Los jugadores y el cuerpo técnico saben que están en deuda con la afición y quieren despedir el año de la mejor manera posible... Y quién sabe si en Europa. "Ambición, que esto no se ha acabado", contaba Hugo Duro en sus redes sociales.

El mensaje de Gayà

En zona mixta comparecieron tres jugadores: Sadiq, Gayà y Dimitrievski y los tres tenían ganas de redondear el triunfo en Bilbao con un buen partido ante el Rayo Vallecano.

“Nosotros de tranquilidad nada. Vamos a ir a por el próximo partido, no nos podemos relajar. Es una victoria muy importante, pero el jueves queremos conseguir tres puntos más", decía el capitán Gayà que tacha al partido del jueves como un partido clave: “Es un partido muy importante, igual o más incluso que el de hoy. Tenemos que ir mentalizados de conseguir los tres puntos que nos permitan sumar de tres en tres y mirar hacia el siguiente”. Antes, en DAZN, reconocía que "es una pena que esos 42 puntos lleguen tan tarde y hacer sufrir tanto a la afición como hacernos sufrir a nosotros. Creo que no lo merecemos ni nosotros, ni ellos, pero bueno, al final hemos demostrado que no nos rendimos, que vamos a luchar hasta el final y es lo que vamos a hacer estos tres partidos.

Sadiq y Dimitrievski, tampoco dudan

En esa línea se mostraron los dos grandes protagonistas de la victoria en San Mamés: Dimitrievski y Sadiq. El punta resumía el futuro “Ahora vamos a jugar en el Camp de Mestalla. Sabíamos que no va a ser fácil, pero siempre intentamos dar el máximo”, mientras que el meta, el héroe de San Mamés, tenía claro qué quiere.

Stole sabe que “se trata de seguir. Cuando no hemos hecho buenos partidos, hemos apretado, trabajado y luchado y ahora pues vamos a seguir el mismo camino. El próximo encuentro frente al Rayo Vallecano es muy importante en nuestra casa, con nuestra gente. Tenemos ganas de ganar un partido en Mestalla, de celebrar con la afición, cantar, de estar juntos porque se lo merecen. Esta victoria es gracias también a los aficionados que han venido a apoyarnos, que nos apoyan desde casa, todo el mundo. Tenemos que disfrutar también peleando, sufriendo porque de eso se trata también el fútbol y la vida”, concluía

En redes sociales otros futbolistas como Ramazani o el propio Hugo Duro llaman a filas a su hinchada porque saben que están en deuda con ellos y quieren pagarles con una victoria en Mestalla tanto sufrimiento.