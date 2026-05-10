Notas y uno por uno del Valencia CF ante el Athletic Club: Una defensa notable, una meta sobresaliente

David Torres 10 MAY 2026 - 18:16h.

Carlos Corberán hizo cuatro cambios

Revolución en el once titular del Valencia CF

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ValenciaEl Valencia CF ganó ante el Athletic Club en San Mamés en el encuentro correspondiente a la Jornada 35 de LALIGA EASports. El conjunto de Carlos Corberán, que revolucionó su once titualar, supo aguantar en la primera mitad, falló un penalti y, ya en la segunda, gracias a Umar Sadiq, logró el 0-1 definitivo.

En ElDesmarque ponemos nota a los jugadores del Valencia CF y al entrenador:

Stole Dimitrievski (9): Salvó en el minuto 59 un gol cantado de Iñaki Williams. En el 74 repitió con una gran acción sobre el cabezado de Unai Gómez. El mejor

Gayà (7): El capitán apenas subió. Se dedicó a defender y cumplió

César Tárrega (6): El canterano alternó buenas acciones con entregas preocupantes.

Eray Cömert (7): El central suizo ha regresado entonado.

Renzo Saravia (7): Partido complicado contra Nico Williams. Sufrió ante el internacional español pero dio la cara.

Guido Rodríguez (7): El argentino ha bajado algo su rendimiento. Alternó buenas acciones con otras más desafortunadas. Fue de menos a más en el partido.

Pepelu (6): Se mantuvo en el once. Por primera vez Corberán jugaba con doble pivote defensivo. Amonestado. Cumplió.

Diego López (5): Fue una de las grandes novedades. Lo intentó sin éxito

Rioja (7): Partiendo desde la izquierda colocó algunos centros buenos al área. En la segunda, no perdió la cara al partido. Corberán lo puso en la derecha en la segunda parte, pero al cambiar al sistema volvió a su costado natural.

Javi Guerra (7): El de Gilet jugó más avanzado, con más libertad. Se encargó de sacar córners y faltas. Colaboró en ataque y en defensa.

Hugo Duro (6): Fue una de las novedades. Volvía al once un mes después. Muy activo desde el principio. Provocó un penalti que él mismo falló. Lo mandó al larguero. Sustituido en el 69.

También jugaron en el Valencia CF:

Ugrinic (6): Salió en el minuto 69 por Pepelu. Cumplió, sin alardes

Sadiq Umar (8): Salió en el minuto 69 por Hugo Duro. Nada más salir, marcó un buen gol de cabeza. Amonestado.

Ramazani (7): Salió en el minuto 69 por Diego López. Tuvo buenas llegadas

Unai Núñez (5): Salió en el minuto 82 por Javi Guerra. Cumplió

Jesús Vázquez (sc): Salió en el minuto 95 por Renzo Saravia. El joven canterano jugó a pierna cambiada por la derecha.

El entrenador:

Carlos Corberán (7): De inicio, Carlos Corberán revolucionó su once titular con tres novedades. En el minuto 69 hizo tres cambios: sacó a Ramazani, Sadiq y Ugrinic para refrescar al equipo y aprovechar la velocidad de sus nuevos puntas. A la acción siguiente, marcó el 0-1.

En el minuto 82 sacó a Unai Núñez por Javi Guerra y cambió el sistema poniendo al equipo 1-5-3-2.

En el minuto 95, sacó a Jesús Vázquez por Renzo Saravia.