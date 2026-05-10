David Torres 10 MAY 2026 - 16:10h.

Jugará de titular pero vuelve al centro del campo junto a Guido Rodríguez

Carlos Corberán justifica su revolución en el once titular: "Tan importantes los que salen, como los que acaban"

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Pepelu se mantiene en el once titular del Valencia CF, un once titular muy comentado en redes y defendido por Corberán, pero cambiando su posición. Recupera el centro del campo tras haber defendido como central en las últimas jornadas por necesidades en el equipo. Así, el Valencia CF de Carlos Corberán ha dado entrada a Cömert, Diego López y Hugo Duro en los puestos de Ugrinic, Ramazani y Sadiq. El Valencia, de esta forma, sale con Dimitrievski; Saravia, Cömert, Tárrega, Gayà; Rioja, Pepelu, Guido, Diego López; Javi Guerra y Hugo Duro.

Pepelu sabe quién tiene que sacar al Valencia CF del pozo

En DAZN, Pepelu comentaba su nuevo rol en el Valencia CF. "He intentado ayudar y dar el máximo nivel. Sí que es cierto que hemos sacado buenos resultados, menos el otro día y bueno, hoy vuelvo al medio una posición más natural para mí".

Hablabas de esos resultados el otro día entiendo que fue un palo duro para el equipo, para el vestuario.

Bueno, ha sido una semana dura, la verdad, porque fue un palo grande. El perder el otro día en Mestalla, al final el equipo siempre tiene la idea de ganar. Y como te digo, una semana dura y difícil en la que hemos trabajado mucho, hemos corregido muchos errores y esperemos que hoy pues surja efecto.

En lo personal, cómo manejas el papel esa ansiedad, un poco de ver al Valencia, un equipo histórico en esta situación y peleando en estas jornadas.

Pues como te digo, es una situación complicada, porque al final el Valencia históricamente no debe estar luchando en estas posiciones, pero bueno. A día de hoy somos conscientes de que nosotros nos hemos metido en ese lío, por así decirlo, y somos los que lo tenemos que sacarlo. El equipo ha corregido, está mentalizado y con ganas de sacar un buen resultado hoy.