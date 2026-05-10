Asís Martín David Torres 10 MAY 2026 - 15:00h.

La emoción que siente Carlos Corberán cuando ve la clasificación: "Responsabilidad, somos conscientes de la situación"

El Athletic tiene hasta siete jugadores apercibidos, el Valencia CF llega con 5 bajas

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BilbaoYa contamos en los pupitres de prensa de la tribuna de San Mamés con las alineaciones calentitas que van a presentar este domingo por la tarde (16.15 horas, DAZN) el técnico del Athletic Club, Ernesto Valverde, y el míster del Valencia CF, Carlos Corberán, en el partido correspondiente a la jornada 35 de LaLiga EA Sports.

Un duelo que va a ser dirigido por el colegiado madrileño Miguel Angel Ortiz Arias, el mismo árbitro que expulsó a Daniel Vivian en la ida en Mestalla en una jugada digamos surrealista. Y además Raúl Martín González estará en la sala del VAR.

Iñigo Ruiz de Galarreta no está en la convocatoria "porque ha sido aita". En su lugar entra Iñigo Lekue

Como ya conocen, los lectores de ElDesmarque, los rojiblancos, una vez salvada matemáticamente la categoría con su victoria en el derbi vasco ante el Deportivo Alavés en Mendizorrotza, aspiran a mantener abiertas las opciones europeas, que están tan revueltas y complicadas de definir en estos momentos con las circunstancias del Rayo Vallecano y la Real Sociedad.

Mientras que la tropa che acude a Bilbao con la necesidad de ganar, cambiando su sino en los últimos tiempos en el nuevo campo vizcaíno, para dar un salto que les permita alejarse del peligro de un posible descenso.

Diluvio tremendo el que ha caído en San Mamés en los previos de este duelo clásico de LaLiga

Este es el once titular del Athletic Club de Ernesto Valverde este domingo en San Mamés...

Una vez ahuyentadas las angustias por mantenerse en Primera División, el Athletic Club de Ernesto Valverde quiere consolidar este domingo en San Mamés sus opciones europeas. Otra ventaja que tiene Valverde, al que la grada de San Mamés comenzará a despedir una vez que ya es oficial que el alemán Edin Terzic será su sustituto las dos próximas temporadas en el banquillo, es que llega a la jornada 35 con la plantilla al completo.

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Aunque cuenta con hasta siete futbolistas apercibidos de sanción, no hubo ninguno que no pudiera ser convocado, ni tampoco por lesión, con lo que los descartes del míster fueron tan solo por motivos técnicos.

Ernesto Valverde ha dejado fuera de su lista de 23 convocados a Unai Gómez (que ha pasado de titular en Vitoria directamente a la grada), Iñigo Lekue (que sigue purgando su error ante el Villarreal), Maroan Sannadi ('desterrado' ya por quinta vez consecutiva), Beñat Prados y Unai Egiluz.

Este es el once titular del Valencia CF de Carlos Corberán para la jornada 35 de LALIGA

Para el choque, como siempre, Carlos Corberán, cuestionado por los resultados pero respaldado por la propiedad de Peter Lim, cuenta con las bajas del delantero argentino Lucas Beltrán, toda la semana al margen por unas molestias en la rodilla. Su presencia en La Catedral en el partido contra el Athletic en San Mamés, era inviable.

Tampoco están Thierry Rendall, ni los lesionados de larga duración Mouctar Diakhaby, José Copete, Dimitri Foulquier, que siguen con sus procesos de recuperación. Sí llega a tiempo para su partido más especial Julen Agirrezabala, que sí podría volver a jugar antes de que acabe la temporada y regresar a Bilbao.

Salen: Dimitrievski, Saravia, Tàrrega, Cömert, Gayà; Pepelu, Guido, Javi Guerra, Diego López, Rioja, Hugo Duro. Siendo el delantero la mayor novedad, un hombres acostumbrado a hacerle goles al Athletic tanto en el Valencia como en el Getafe.