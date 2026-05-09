David Torres 09 MAY 2026 - 14:15h.

"Tenemos que aprovechar la necesidad de sumar para sacar lo mejor que tenemos"

Las posibles alineaciones de Athletic y Valencia CF en la Jornada 35 de LALIGA EASPORTS

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ValenciaCarlos Corberán, entrenador del Valencia CF que este domingo se enfrenta al Athletic Club en San Mamés, ha analizado el choque correspondiente a la Jornada 35 de LALIGA en la que sus pupilos se juegan salir del pozo o hundirse un poco más en la tabla. Con 39 puntos, sólo tres por encima de el descenso, el conjunto de Mestalla está obligado a sumar para lograr la permanencia matemática cuanto antes. Lo hará ante un rival que, ya garantizada su continuidad en la élite, mira hacia Europa.

En ese sentido, Corberán, que visita por primera vez San Mamés como técnico, ha repasado las bajas y ha dado la clave para salir victoriosos en La Catedral.

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Además, Corberán ha comentado las siguientes cuestiones:

¿Qué emoción siente cuando ve la clasificación?

Pues lo mismo que el primer día que llega aquí en responsabilidad, la responsabilidad de saber que estamos en un gran club, en un grandísimo club y la responsabilidad de saber que tenemos que dar lo máximo por este gran club. Así que ganas de poder conseguirlo, de poder sumar puntos, ganas de darle siempre ilusión a la afición, siendo muy consciente de la situación actual que tenemos y viviéndola con mucha responsabilidad.

Su equipo tira poco a puerta y chuta poco entre los tres palos

No me gusta hablar demasiado de números, no por evitarlos, porque el aficionado quiere verlo ganar y competir. Tenemos el reto, la inquietud por mejorar. En la segunda vuelta los números han mejorado, pero me duele hablar de números porque parecen justificaciones. El Gol esperado es lo que más te mide lo que tú generas y lo que el rival te genera. El Athletic te genera mucho, a través de centros laterales, de balones detrás de la línea defensiva. Lo importante es conocerlo

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Qué le preocupa del Athletic: centros laterales o Nico

Me parece un equipo muy completo, que ha recuperado jugadores muy importantes. Sabemos de la intensidad y la exigencia que tenemos y sabemos que podemos jugar

El gol esperado

Tiene problemas para marcar goles ¿por qué?

El tema del gol esperado el equipo ha mejorado en la segunda vuelta. En la segunda somos el sexto en ataque, el cuarto en defensa. Es una media. Generar no te permite marcar siempre. El día del Elche generamos mucho pero no conseguimos materializarlo y hay día que generando menos, marcas más goles. Es un tema cualitativo y cuantitativo. Los datos generan una mejoría, pero la clasificación te dice que no es suficiente. El Atlético nos hizo mucho más daño a nosotros que al revés. Cada partido es un reto.

¿Qué trabaja más lo táctico y lo técnico o lo mental?

Disociar lo emocional de lo táctico es muy difícil. Son dos aspectos que tienes que saber manejar. Los partidos no se ganan sólo desde el ímpetu o de conocer las respuestas. Ser capaces de aislarse para mejorar es la idea. Aprovechar la necesidad de sumar para sacar lo mejor que tenemos. Esa es la idea.

¿Ha notado en la plantilla la necesidad de los puntos?

Siempre digo que la clasificación es temporal, que hay que atender a los puntos que uno va a consiguiendo. Ya dije que hacían falta más puntos. El grupo es maduro, consciente y sabe la necesidad de sumar. Ojalá veamos u