Asís Martín David Torres 08 MAY 2026 - 07:17h.

El Athletic tiene siete apercibidos, el Valencia CF seis bajas

El Athletic, que mima a Yuri en Lezama, debe demostrar hambre europea ante el Valencia

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El Athletic Club recibe al Valencia CF este próximo domingo, 10 de mayo en San Mamés en el partido correspondiente a la jornada 35 de LALIGA EA SPORTS 25-26. Un encuentro especial, ya que, será el número 100 de los valencianistas en San Mamés (entre el antiguo y el actual estadio de los ‘leones’), y porque hay mucho en juego para ambos conjuntos. Los locales quieren coger el último tren para Europa y eso pasa por ganar, mientras que los visitantes ven el abismo de Segunda asomándose y necesitan sumar para escapar del pozo.

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El posible once titular del Athletic ante el Valencia CF

Una vez ahuyentadas las angustias por mantenerse en Primera División, el Athletic Club de Ernesto Valverde quiere consolidar este domingo en San Mamés sus opciones europeas. Esta edición de LaLiga tan rara es así, se pasa de mirar por el retrovisor con canguelo a ganar en Mendizorroza y pensar directamente en ir a Europa, ya que los bilbaínos están tan solo a 3 puntos de la sexta plaza.

Otra ventaja que tiene Valverde, al que la grada de San Mamés comenzará a despedir una vez que ya es oficial que el alemán Edin Terzic será su sustituto las dos próximas temporadas en el banquillo, es que llega a la jornada 35 con la plantilla al completo.

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Aunque cuenta con hasta siete futbolistas apercibidos de sanción, no habrá ninguno que no pueda ser convocado, ni tampoco por lesión, con lo que los descartes del míster serán tan solo por motivos técnicos.

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El posible once podría ser este: Unai Simón estará bajo los palos; con Jesús Areso o Gorosabel, Yeray, Dani Vivian o Aymeric Laporte y Yuri Berchiche en defensa; el centro del campo será para Iñigo Ruiz de Galarreta y Álex Rego o Mikel Jauregizar; por delante iría un tridente con Iñaki Williams, Oihan Sancet y Nico Williams; quedando la punta del ataque para el goleador Gorka Guruzeta.

El posible once titular del Valencia CF en San Mamés

El Valencia CF llega al duelo mucho más necesitado que el Athletic. Con apenas tres puntos de diferencia con el descenso, puntuar sería un alivio para sus intereses. Para el choque, como siempre, Carlos Corberán, cuestionado por los resultados pero respaldado por la propiedad, cuenta con las bajas del delantero argentino Lucas Beltrán, toda la semana al margen por unas molestias en la rodilla. Su presencia en La Catedral en el partido contra el Athletic Club en San Mamés este domingo, se hace inviable. Tampoco estará Thierry Rendall, ni los lesionados de larga duración Mouctar Diakhaby, José Copete, Dimitri Foulquier, que siguen con sus procesos de recuperación. No llega a tiempo para su partido más especial Julen Agirrezabala, que sí podría volver a jugar antes de que acabe la temporada y regresar a Bilbao.

Tras la derrota ante un Atlético sin presión y plagado de canteranos, se preven cambios en el once titular, en especial en defensa. Podría salir de inicio Stole Dimitrievski en la meta; por delante de él Unai Núñez en el costado derecho, consumando su regreso a la que fue su casa, Tárrega y Cömert en lugar de Pepelu en el centro de la zaga y el capitán Gayà en el costado izquierdo.

En la medular Guido y Ugrinic son insustituibles y la lógica dicta que Rioja esté en un costado y Ramazani en el otro, dejando el enganche para Javi Guerra y la punta de ataque para Sadiq, con permiso de Hugo Duro.