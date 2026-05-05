Asís Martín 05 MAY 2026 - 11:59h.

La pasión de Urko Izeta enamora a los athleticzales

Los de Valverde han vuelto este martes a los entrenamientos para preparar el partido ante los ches de Corberán

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BilbaoCon el alivio de decir adiós a los problemas clasificatorios y pensando incluso en la reactivada misión de intentar despedir la carrera de Ernesto Valverde con el Athletic Club de nuevo en Europa, por octava vez en sus 10 campañas, la plantilla rojiblanca ha regresado este martes a los entrenamientos en las instalaciones de Lezama.

El domingo, en la jornada 35 de LALIGA, va a recibir en el campo de San Mamés al Valencia CF de Carlos Corberán, que viene a Bilbao a jugársela ya que la cosa por abajo está realmente calentita como nunca, y ahí habrá que testear si el Athletic está metido al 100% en la batalla por las plazas continentales.

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Porque éstas también están realmente repletas de cábalas en función de si la quinta plaza sirve para ir a Champions o la clasificación final de la Real Sociedad, que ya tiene un billete -vía Copa- para la UEFA Europa League.

Sea como fuere, como siempre recuerda el 'Txingurri' aquí lo importante es ir ganando tus partidos y luego ya tirar de matemáticas

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De momento, este próximo domingo (16.15 horas) llega a la Catedral el conjunto che con 39 puntos (3 por encima del descenso) que anda algo mosca con la Real Sociedad por su pobre partido en Sevilla, ante un Athletic que tiene 44 puntos y viaja situado a tan solo 3 de la sexta plaza que ocupa el RC Celta de Vigo.

Todo ello en una tarde en la que el conjunto vasco puede marcar su gol 500 en el nuevo San Mamés y festejar los 300 partidos ligueros de Yuri Berchiche o los 507 totales de Iñaki Williams, que alcanzará ya a Markel Susaeta en el ranking histórico.

El Athletic tiene la plantilla a tope para recibir al Valencia en San Mamés

En lo que ha sido el retorno al trabajo tras la libranza del lunes, vuelve a ser noticia que la plantilla vizcaína está al completo con Beñat Prados buscando sus primeros minutos tras romperse el cruzado al igual que Unai Egiluz, aunque lo tiene complicado ya que por delante tiene a cuatro centrales.

Tan solo se ha destacado hoy que el veterano Yuri Berchiche, titular indiscutible a sus 36 años, ha trabajado aparte rebajando su carga de trabajo en una sesión en la que el Director de fútbol, Mikel González, teléfono en mano, ha seguido muy de cerca la sesión del primer equipo.

El Dato: El Valencia CF soló le ganó tres veces en San Mamés en los últimos quince años al Athletic

El planning de Ernesto Valverde para el resto de la semana...

MIÉRCOLES, 6 DE MAYO

11:00 Entrenamiento en Lezama (Puerta cerrada)

JUEVES, 7 DE MAYO

Día de descanso

VIERNES, 8 DE MAYO

11:00 Entrenamiento en Lezama (Puerta cerrada)

SÁBADO, 9 DE MAYO

11:00 Entrenamiento en Lezama (Puerta cerrada)

13:00 Rueda de prensa de Ernesto Valverde

DOMINGO, 10 DE MAYO

16:15 Partido de LaLiga (Jornada 35) en San Mames. ATHLETIC CLUB – VALENCIA CF