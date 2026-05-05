Asís Martín 05 MAY 2026 - 09:02h.

La afición bilbaína enloquece con la pasión de Urko Izeta por el Athletic Club

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BilbaoEn el fútbol hay dos circunstancias negativas que pueden amargar la vida de los futbolistas. Una, por supuesto la más grave, es estar lesionado. Las lesiones te alejan del grupo, no te dejan participar ni los entrenamientos ni los partidos y te hacen perder el tren. Y la otra, es lo duro que es el penar de aquellos futbolistas que no cuentan o cuentan muy poquito para el entrenador.

En el caso del Athletic Club toda la temporada ha habido una corriente de opinión externa pidiendo una mayor oportunidad para Urko Izeta, el delantero de Aia que venía de salirse en Segunda división en el Club Deportivo Mirandés con 15 goles anotados, pero que no ha tenido demasiado predicamento con Ernesto Valverde.

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La afición del Athletic Club siente especial cariño por Urko Izeta

Por todo ello, ha llamado la atención y ha sido absolutamente aplaudido por los athleticzales el ver su desbordada alegría cuando el Athletic remontaba el derbi vasco ante el Deportivo Alavés de Quique Sánchez Flores, en Mendizorrotza.

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Donde las cámaras captaban la liberación de alivio y alegría del 'Txingurri' Valverde, pero también la explosión de júbilo de un Urko Iruretagoiena Lertxundi 'Izeta' que vive los partidos absolutamente metido en ellos, aunque rara vez disponga de minutos para expresarse en el verde.

Sin duda, una actitud muy loable de un chico que ha caído de pie para el Universo Athleticzale y para San Mamés, que sin duda tendrá ganas de verle algunos minutos en acción y ofrecerle sus aplausos en alguno de los dos partidos que quedan en casa, ante el Valencia CF y ante el RC Celta de Vigo.

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Tras no inscribir a Izeta en la Champions League ni dejarle salir en el Mercado invernal, en los 3 últimos meses solo ha participado en 2 encuentros, ambos con 10 minutos cada uno

La verdad es que Urko Izeta, con toda una familia detrás llena de levantadores de piedras y deportistas de Herri Kirolak, contagia entusiasmo y llega a los corazones de los aficionados del Athletic. Todo un ejemplo, en este mercantilizado mundo del fútbol profesional donde se va mucho exclusivamente a lo suyo…