Asís Martín 04 MAY 2026 - 11:56h.

El míster exige a Nico y este le responde con 2 golazos en Vitoria-Gasteiz

Fiestón del Athletic con los 500 de Valverde y la victoria en Mendizorrotza

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Bilbao"Ha sido una liberación" espetaba a los Medios un aliviado (y hasta desmadrado en el vestuario) Ernesto Valverde tras festejar sus 500 partidos al mando y la victoria del Athletic Club contra el Deportivo Alavés en Mendizorrotza el pasado sábado por un (2-4) con doble remontada.

Se ha sufrido mucho esta temporada y eso se ha dejado sentir en la piel del míster y de su plantilla, con casos remarcables como el de Nico Williams que, con dos golazos a Antonio Sivera que certificaron el triunfo bilbaíno, se dio un muy necesario baño de autoestima en la jornada 34 en Vitoria-Gasteiz.

Nico Williams y Ernesto Valverde aclararon sus rounds dialécticos tras la victoria del Athletic frente al Alavés...

El hermano pequeño de Iñaki Williams, que dedicó los goles a su madre María Comfort Arthuer -como no podía ser de otra forma en esa fecha-, ya va cogiendo el punto tras penar con la pubalgia y dar un -lógico- mal rendimiento, muy alejado de lo que se espera de un futbolista de su trascendencia deportiva, económica y mediática.

Y aparte de hablar de su evolución física en este tramo de campaña o del inminente Mundial de 2026 hubo interés en preguntarle al Junior por las últimas broncas y conversaciones públicas que Ernesto Valverde ha sostenido con él, sea en mitad de partidos de LALIGA o entrenando en Lezama.

Nico Williams fue bastante sincero y no titubeó al afirmar ante la prensa que "no ha pasado nada con Valverde, Ernesto es como mi padre, él me habla de padre a hijo, con mucha claridad en todo momento y muchas veces tiene razón en lo que me dice" aclaró el joven extremo rojiblanco.

Valverde, siempre experto apagafuegos, había señalado para quitar hierro al asunto que “hablo con Nico lo mismo que con cualquier otro jugador” y que “es un jugador que nos da mucho y no es nada importante en cuanto a las discusiones que podamos tener en el campo. Las tengo con todos los jugadores y me aguantan todo lo que les digo estos chavales”.

Cerca del barrio donde se crio, en Adurza, el 'Txingurri' Valverde zanjó el asunto recordando a los aficionados y periodistas que “Nico ha estado fuera mucho tiempo, pero todos queremos que reaparezca y que solucione los partidos, pero eso lleva su tiempo de estar con el equipo y de coger la onda; pero todos sabemos lo que nos da” resumió.