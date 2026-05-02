El Athletic mira a Europa con los chispazos de Sancet, Nico Williams y Robert Navarro (2-4)

El equipo vizcaíno se engancha a la pelea por Europa tras golear en Vitoria-Gasteiz

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BilbaoEl Athletic Club de Ernesto Valverde pareció seguir siendo un flete lejos de San Mamés en el primer tiempo, horrible, pero un triple cambio al descanso y una gran reacción goleadora ha logrado apagar todas las alarmas al llegar a los 44 puntos a falta de 4 jornadas por disputarse.

Vamos a ver lo que opinan nuestros analistas rojiblancos del derbi vasco de la jornada 34 de LALIGA EA SPORTS ganado por los leones en Mendizorrotza con un marcador de (2-4) gracias al doblete de Nico Williams y los grandes goles de Robert Navarro y Oihan Sancet.

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Borja Conde

Triunfo del Athletic en Vitoria con mucho sufrimiento tras haber perpetrado un crimen futbolístico en la primera parte, y haberse comportado como equipo europeo en la segunda. Doctor Jeckyll y Mr Hyde. Los jugadores marcan la diferencia, como está siendo toda la temporada. El bajo nivel de algunos estaba lastrando al equipo y la cabezonería de Valverde al seguir alineandolos y no hacer cambios. Y así nos iba.

Presentó un once con los de siempre, con la continuidad de Unai Gómez en la media punta, pese a no hacer un buen partido en el Civitas. El equipo salió dormido y solo tardó 8 minutos en encajar gol, una vez más. Y se vio sin futbol, ni ritmo, ni llegada para remontar. El planteamiento de robar alto, hecho añicos y sin jugadores adecuados para tener el balón y remontar. Una vez más, que esto ya lo habíamos visto esta temporada.

Al menos, reaccionó Ernesto Valverde al descanso, dando entrada a Navarro, Sancet y Galarreta. 3 minutos tardó en marcar Robert Navarro en el primer balón que tocó. Algo que viene reclamando la parroquia rojiblanca. Todos menos el mister. Y comenzamos a tener el balón y a llegar. Pero en un corner en contra, por nuestra debilidad defensiva, encajamos el 2-1. A volver a remar.

Entonces apareció Sancet. No está teniendo una temporada buena, pero tiene mucha calidad, muchísima. y con un gol de fantasía, con ruleta incluida, llevó el empate. Y se desató el vendaval, además del atmosférico. Se juntaron los que tocan el balón, los que combinan, los que saben... y en una gran jugada entre Navarro, Sancet y Guruzeta, marca Nico Williams.

Y acto seguido, en una contra al espacio, bien vista por Guruzeta, que se la puso en largo a Nico, que remachó su doblete. Y el triunfo final. 2-4 que aleja definitivamente los miedos y nos hace mirar hacia arriba.

Ah, y una mención para el árbitro, Quintero, que pese a que lo intentó con todas sus fuerzas, no pudo evitar el triunfo zurigorri. Vaya festival de silbato, qué malo...

Raúl Guerrero

De querer apagar el televisor en el descanso, a disfrutar de la goleada final en el segundo tiempo. El Athletic muestra dos caras nuevamente en un partido infumable en los primeros 45 minutos. Un equipo sin carácter, sin alma y con atisbos de regalarnos otro ridículo espantoso. Pero todo cambió tras el descanso ,hasta dos veces remontamos el gol babazorro y acabamos goleando con goles de muy buena factura.

Los cambios está vez dieron su fruto con los goles de Navarro y Sancet, el pequeño de los Williams con su doblete remataba a un Alavés que se complica mucho la vida. Hace mucho tiempo que no se marcaban 4 goles fuera de casa y hoy el Athletic lo ha conseguido en las 4 ocasiones que ha tenido. De no tirar a puerta en la primera mitad a golear en la segunda.

Así somos, capaces de desmoralizar a cualquiera y alegrarnos la vida en un mismo partido. Victoria fundamental en el partido 500 del Txingurri y buen regalo para las amatxus. Así da gusto pasar el fin de semana, aunque casi nos cueste la salud.

Potxolo Artaburuak

Casi me estaba arrepintiendo de haberme levantado de la siesta tras la primera parte, pero afortunadamente, la segunda parte, aunque con claroscuros, ha hecho que merezca la pena seguir sufriendo con este equipo.

Y es que con este equipo se sufre sobremanera por la facilidad del rival de hacernos goles casi sin querer. ¿Se habrá dado cuenta Valverde que con los ajustes en la segunda parte, la cosa ha cambiado de negro a gris y después a blanco?

¿Hace falta tirar por la borda jornada tras jornada 45 minutos? Una vez más se ha demostrado que cuando los apropiados salen al campo, pasan cosas apropiadas. Ahora con los fantasmas que atenazaban al Athletic alejados, solo queda ver hasta donde es capaz de llegar este equipo en las cuatro jornadas restantes.

Carmelo Rodrigo

Victoria en Mendizorrotza frente a un necesitadísimo Alavés, equipo muy justito y que, pese al ratio de efectividad que ha demostrado hoy, tiene mala pinta de cara a la permanencia.

En cuanto a lo que aquí nos importa, el Athletic ha controlado la primera mitad, pero sin dar la impresión de solidez necesaria para llevarse el gato al agua. La segunda parte mejoró algo, consiguiendo los tres puntos en parte por el buen tono general tras los cambios de Valverde, pero sobre todo, porque dos de sus "estrellas", Sancet y Nico, soltaron por primera vez en la temporada tres chispazos de estrellas, sin comillas, y convertidos en tres goles de bandera.

Bueno, pues técnicamente la salvación está asegurada. Ahora veremos si es el objetivo real de este equipo, o si se baten el cobre lo que resta de temporada.

Mikel Bizar

A pesar de un primer tiempo, penoso como todo últimamente, al final nos llevamos el partido con solvencia. Podemos decir que los tres cambios cambiaron el partido. La entrada de sobre todo Robert Navarro y Oihan Sancet, autores de los dos golazos de la noche, no solo echaron el equipo hacia adelante, sino que además hicieron mejor a por ejemplo, Nico Williams, hoy MVP con dos goles en el zurrón.

El Alavés se ponía por delante en dos ocasiones, sin apenas hacer nada, sin merecerlo vamos, pero el Athletic hacía aguas en todas las líneas.

La segunda parte con los cambios, como he dicho, cambiaba el equipo y los jugones reaparecían. 2/4 que nos da alegría, alas y otra nueva ilusión. Del árbitro apuntar, que es más malo que mandar a la abuela a por droga, que decía Chiquito.

Y para terminar, decir que igual hemos visto los mejores quince minutos de Jesús Areso de toda la temporada. Mañana igual voy hasta a misa.

Deme Eguia

Por fin nos hemos quitado la espada sobre el escudo del Athletic y os aseguro que esta cronica no hubiese comenzado así, pues el primer tiempo que nos ha ofrecido este Athletic ha sido penoso, pues si ellos solo habían tirado una y la han metido, nuestro Athletic no ha tirado ni una vez entre los tres palos.

De ese primer tiempo, que ha finalizado 1-0, todo lo que puedo decir es que iba a dejar de ver el partido pues mis nervios y mi espíritu, así me lo decía. Señor Valverde, si en el descanso te ves obligado a realizar tres cambios y no es la primera vez, quiere decir, ¡QUE EL EQUIVOCADO ERES TU!

En este partido Guruzeta no ha marcado y Nico Williams, sí, pero es posible que Guruzeta haya sido el mejor del Athletic

Un resultado que en la historia, dentro de 20 años se reflejara un 2-4, como un triunfo incuestionable de nuestro Athletic, pero los que sois mas jóvenes recordar que la historia la escriben los vencedores, pero no siempre será verdad. Hoy el partido ha sido un bodrio.

Esta victoria nos la debía el Alavés, porque su triunfo en San Mamés, fue muy injusto. Nos ponemos en puertas para poder alcanzar puestos para Europa el año que viene. Vamos a ir a por ellos. Habrá que intentarlo.

Gorka Bizar

A mi esta temporada se me está quedando grande, tanto en lo futbolístico como a la hora de escribir mi crónica o mi análisis del partido.

Otro Athletic desastroso con un partido horrible que tuvo que esperar al empate a 2, obra maestra de Sancet, para hacer un meritorio sprint, encabezado por Nico que con otro dos bellos goles sentenciaba el partido ante el Alavés.

Ya creo que es momento de respirar y descansar al menos mentalmente, sobre todo los aficionados. Se nos ha hecho larguísima la temporada y aún no ha acabado.

Aupa Athletic!!

Borja Osorio

Victoria balsámica y gracias a 2 chispazos de Sancet y Nico en el último cuarto de hora de otro partido paupérrimo del equipo de Valverde.

La primera parte ha sido un monólogo de lo que está siendo este equipo esta temporada, un equipo plano, ramplón y sin ideas, un drama… El Alavés, que ha demostrado el porqué está abajo en la tabla ,con muy poco y en otra falta de concentración del Athletic, se ha adelantado pronto en el marcador y en todo el primer tiempo no ha pasado apuros.

La baja forma de los Iñaki, Laporte e incluso Jauregizar, pesan demasiado en el equipo, y parece que a Valverde no parece importarle

En la segunda parte, de inicio han salido Sancet, Galarreta y Navarro, y pronto ha empatado en una gran jugada de Robert, pero en otro despiste defensivo del francés del Athletic, Aymeric Laporte, se ha vuelto a adelantar un Alavés flojo a más no poder.

Al de poco tiempo ha llegado el golazo de Sancet. En un jugadón providencial y que ha llevado la firma del crack que no acaba de ser. Ya con el empate el Alavés se ha desinflado y Nico ha aprovechado para anotar 2 goles que han llevado la alegría a la parroquia rojiblanca. Un resultado abultado para lo visto, pero un balón de oxígeno en el mejor momento.

Ahora se pensará en Europa, peor habría mucho que cambiar… y si el del banquillo no lo ha visto hoy...