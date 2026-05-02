Asís Martín 02 MAY 2026 - 20:46h.

Uno por uno del Athletic en Mendizorrotza: Nico doblete, justicia para Navarro y bienvenido Sancet

El Athletic ha vencido 2-4 en Vitoria y ya deja atrás el miedo a la zona peligrosa

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BilbaoLe tocó repetir salida lejos de San Mamés al Athletic Club que ha visitado y vencido este sábado por la tarde-noche al Deportivo Alavés de Quique Sánchez Flores en la jornada 34 de la competición liguera con las dos escuadras metidas de lleno en el lío de aclarar su futuro en LALIGA y los bilbaínos han logrado matar sus desdichas con un gran segundo tiempo.

Un derbi vasco siempre cargado de dificultad en el que los leones de Ernesto Valverde han vencido por (2-4) y han marcado en la doble remontada ante los babazorros Robert Navarro, Oihan Sancet y un Nico Williams que va a más con un doblete y un merecido MVP de LaLiga por este duelo.

Nico: "No estoy pensando mucho en el Mundial sin al 100% en el Athletic, en Europa y en mi estado físico, lo que tenga que venir ya llegará"

Nico Williams ha llevado al Athletic Club al triunfo ante el Alavés este sábado

El hermano pequeño de Iñaki Williams, destacaba ante los micrófonos de Movistar que ha "vivido meses muy difíciles porque no estaba del todo a gusto, pero lo importante es que el presente hay que vivirlo y jugarlo y ahora sin duda alguna vamos a intentar entrar en Europa".

Y es que, pese a lo que digan algunos, la ambición, nunca faltan las escuadras de Ernesto Valverde. Así lo reconoce Nico quien señalaba que "vamos a pelear al máximo hasta el final de liga, nos quedan por delante cuatro finales y ojalá que el aficionado se anime porque necesitamos más que nunca. Igual hemos pecado de poca humildad porque nos iba todo muy bien y ahora nos ha costado más".

"No ha pasado nada con Valverde, es como mi padre, él me habla de padre a hijo, con mucha claridad en todo momento y muchas veces tiene razón" dijo Nico Williams

En cuanto al partido ante los alaveses de Quique Sánchez Flores, Nico Williams, comentaba que "se nos puso cuesta arriba el partido por dos veces pero hemos sabido cómo remontarlo así que estamos muy contentos y ojalá que podamos seguir así en lo que nos queda para acabar".

Y ha querido destacar el gran trabajo como pasador de Gorka Guruzeta, que le ha asistido en sus dos goles finales. "El primero ha sido una pared con Guru que me lo ha dejado perfecta, y el segundo es una locura de Guru, es un jugador increíble con el que me encanta jugar y yo ahí solo he tenido que meterla". reconocía a Nico Williams.