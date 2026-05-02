Asís Martín 02 MAY 2026 - 20:28h.

¿Por qué Yuri Berchiche va a llevar puesto Izeta en su camiseta en Mendizorrotza?

Así puntuamos a los de Ernesto Valverde que ya suman 50 goles en contra esta Liga

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BilbaoProcedemos a analizar en ElDesmarque Bizkaia el repaso jugador por jugador de lo que ha sido la decisiva victoria del Athletic Club este sábado, en la jornada 34 de LALIGA que le ha enfrentado en un derbi vasco al Deportivo Alavés de Quique Sánchez Flores en el estadio municipal de Mendizorrotza con la tercera suplencia consecutiva de Oihan Sancet.

Los leones de Ernesto Valverde, que regresaba a la ciudad donde creció para dirigir su partido 500 al equipo bilbaíno, han vencido con un marcador de (2-4) gracias a los goles de Antonio Blanco, Nahuel Tenaglia, Robert Navarro, Nico Williams (doblete) y Oihan Sancet.

Unai Simón (6): el portero internacional de Murgia ha salido de butanito con el Mendibil de su ama detrás y ha encajado un golazo para el 8' de Antonio Blanco en un obús que tocó un pelín. No le chutaron más en todo el primer tiempo. Inició en el segundo la jugada del 1-1 de Robert Navarro. Hizo una gran parada ante Guridi en el 91'.

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Andoni Gorosabel Espinosa (5'75): el lateral de Arrasate ha seguido en el once, es 'El Elegido' en el '2' y ha tratado de estirar su banda pero el argelino Abde Rebbach era una mala bestia y le ha obligado a correr mucho hacia atrás. Cambiado en el 72

Yeray Álvarez (5): el 'Titán' de Barakaldo ha hecho pareja hoy con el galo y ha hecho lo que ha podido con un equipo realmente muerto.

Aymeric Laporte Favre (4): el 'Mariscal' de Agen ha vuelto en lugar de Paredes y ha tenido poco que decir, aparte de que Blanco se la ha clavado ante sus narices en el 1-0 y que le rematan en el 2-1 otra vez cerquita.

Yuri Berchiche (4'75): el 'Látigo' de Zarautz ha sacado un Izeta por su amatxu y ha tenido poca opción de ir arriba ya que todo era el Nico-sistema una y otra vez. Tuvo buen rival con Ángel Pérez, jugador en plena forma.

Mikel Jauregizar (3'5): el centrocampista de Bermeo ha regresado tras su sanción por tarjetas y ha empezado muy flojo, sin ser capaz de incidir en el juego y desacertado con la pelota. Cambiado en el descanso

Alex Rego Mora (5'5): el mediocentro de Bilbao ha sido titular dando descanso a Galaxy y ha hecho de ancla ante los centrales, le cuesta crear aunque sí ha subido para poner algún buen balón al área. En el 43' se le pitó un penaltito a Toni Martínez que el VAR le salvó por fuera de juego previo. Brutal su caño en el área de la segunda parte.

Iñaki Williams (3): la 'Pantera Negra' ha sumado ya sus 506 partidos oficiales y va a cazar esta próxima semana a Markel Susaeta (507). La verdad es que no está nada fino. En el 42' tuvo una interesante de cabeza pero la echó a las nubes. Cambiado en el descanso

Unai Gómez (4'5): el 'Stallone' de Bermeo ha seguido en el once en detrimento de un Oihan Sancet que ya se ha chupado 3 banquetas seguidas. Ha currado mucho, es curioso el 'haterío' que tiene Unai aunque está claro que no es un estilista. Cambiado en el descanso buscando más llegada.

Nico Williams (8): el 'Cohete de Ébano' del Athletic ha salido en el costado izquierdo y ha ido con ganas de intentarlo por su banda ante una defensa muy poblada pero se abusa demasiado de él y está con poca confianza. En el 15' pudo tener una buena de cabeza pero no supo rematarla y en el 33' al menos puso un centrochut muy peligroso. Participó peinando el balón a Navarro en el 1-1. Vio una amarilla y anotó el 2-3 en el 83' y el 2-4 en el 85'. Cambiado en el 88

Gorka Guruzeta (6'5): el 'Killer' donostiarra, que lleva 16 goles este curso, era 'el Rodríguez' del ataque y ha tenido que caer atrás a menudo para compensar la función escasamente creativa de Unai Gómez. Pero claro, así es imposible rematar una y la difícil que tuvo la echó lejana. Por desgracia 'tapó' una gran acción de Rego. Dio las 2 asistencias a Nico.

Los suplentes del Athletic Club frente al Alavés: los 5 cambios de Ernesto Valverde en Mendizorrotza (3 ya al descanso)

Oihan Sancet (6): sale por Unai Gómez. Su tercera suplencia consecutiva, un buen aviso. En el 74' metió un golazo de bandera por la escuadra entre 5 rivales. Su 4º en esta liga.

Ruiz de Galarreta (5'5): sale por Jauregizar. Le sacó una amarilla a Ibáñez nada más salir.

Robert Navarro (6'5): sale por Iñaki Williams. Pues marcaba ayudándose de un rebote en el 46 en una bella conducción. Y hay debate: ya lleva 8 goles esta temporada para un hombre fichado a coste cero y al que Valverde no le da mucha bola.

Jesús Areso (sc): sale por Gorosabel. Hizo un jugadón en el 82'

Adama Boiro (sc): sale por Nico Williams.