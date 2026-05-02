Asís Martín 02 MAY 2026 - 17:20h.

¿Por qué Yuri Berchiche va a llevar puesto Izeta en su camiseta en Mendizorrotza?

Mendizorrotza acoge este sábado, a partir de las 18.30h, un importante Derbi vasco

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"Yo veo un partido muy igualado. A pesar de que el Alavés se juegue más, pero en Bilbao todavía creen en esa última plaza europea", explica Edu Alonso, exjugador de ambos equipos que ya nos han hecho llegar sus onces titulares al pupitre de Prensa para el enfrentamiento que va a tener lugar en poco más de una hora y que va ser arbitrado por el colegiado onubense Alejandro Quintero González en la jornada 34 de LALIGA EA Sports.

Hoy nos vamos al estadio de Mendizorrotza donde nos espera un nuevo Derbi vasco con el partido que va a enfrentar al Deportivo Alavés y al Athletic Club de Bilbao. La pelota echará a rodar a partir de las 18.30 horas (Movistar) y para ambos equipos los tres puntos en liza tienen una importancia trascendental.

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El Alavés solo ha ganado uno de sus últimos ocho partidos ante el Athletic en LaLiga (3E y 4D), el 0-1 en su último duelo liguero en septiembre de 2025.

Los pupilos de Quique Sánchez Flores se juegan la vida, situados a 3 puntos de las plazas de descenso quieren estirar su momento positivo para escapar de la quema. Ha sido un subidón su victoria ante el RCD Mallorca con un doblete de un implacable Toni Martínez que lo remata todo.

Por su lado, la tropa de Ernesto Valverde pretende esquivar definitivamente la pequeña opción que le liga a la batalla por evitar el descenso (se habla de un 0'7%) e incluso ver si ganando en Vitoria-Gasteiz al Glorioso es capaz de reabrir sus aspiraciones de acabar el curso en Europa.

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El Alavés cuenta con 2 apercibidos de sanción (Jon Pachecho y Carles Aleñá), mientras que el Athletic tiene 5: Yuri Berchiche, Iñigo Ruiz de Galarreta, Aitor Paredes, Oihan Sancet y Alex Berenguer

Los once titulares que alinea hoy Quique Sánchez Flores con el Deportivo Alavés

El conjunto babazorro vuelve a jugar en su casa tras vencer al RCD Mallorca. El técnico madrileño, que le ha dado un fuerte sello al equipo con sus cambios de sistemas y variaciones, tiene una baja muy sensible como es la del delantero Lucas Boyé -que ha dicho adiós a la temporada- y la del sancionado Facundo Garcés.

El Athletic Club ha puntuado en sus últimos tres partidos como visitante ante el Alavés en LaLiga (1V y 2E)

La alineación titular de Ernesto Valverde este sábado con el Athletic Club en la Jornada 34 de LALIGA: los apellidos de las madres y Oihan Sancet otra vez suplente (y van 3 seguidas)...

El 'Txingurri' Valverde se va a presentar en la ciudad donde se crió y creció para dirigir su partido 500 al Athletic con la plantilla casi al completo una vez recuperado el centrocampista Mikel Jauregizar, que estuvo sancionado en el Metropolitano.

Por lo demás no hay bajas reseñables, salvo la de Beñat Prados, y serán varios los futbolistas que se van a quedar fuera de la convocatoria bilbaína por motivos puramente técnicos. En las últimas citaciones ha destacado la reiteración con Iñigo Lekue (2) que hoy ya está, Unai Egiluz y la de Maroan Sannadi que con esta suma 4 seguidas.