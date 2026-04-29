Asís Martín 29 ABR 2026 - 09:34h.

500 partidos para Valverde, 5 citas para acabar el camino de "un mito" del Athletic

Tendrá lugar el 30 de mayo y se esperan cerca de 500 asistentes a la fiesta en Cuenca

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Bilbao"No os imagináis cómo vivimos aquí el Athletic, hay que venir y comprobarlo en persona"... Así se expresa a través de máximo mandatario la Peña Gainza del Athletic Club, sita en la localidad conquense de Minglanilla, que es una de las más activas del entorno athleticzale y de las que viven el Sentimiento Athletic con más fervor lejos de Bilbao.

Situada a casi 700 kilómetros de San Mamés tiene actualmente en su seno a "268 socios" que según cuenta a ElDesmarque su presidente Alberto Mora, un superviviente nato y un titán de la vida, "la mayoría son de aquí de Minglanilla, aunque también los hay repartidos, entre un 20-30% son de fuera" añade.

Fueron anfitriones del Congreso Internacional de Peñas en 2011 y hace nada, en 2025, la peña cumplió su 75 aniversario de vida desde la fundación.

Y no frenan jamás. Para el 30 de mayo han preparado una Concentración de peñistas y athleticzales, que tendrá como platos fuertes el homenaje a Gaizka Toquero y un reconocimiento a la Peña Gamiz-Fika del inefable Rikardo Alonso, el gran alma mater del Hermanamiento de Peñas en Bizkaia, que es un fiestón por todo lo alto y que este año tuvo como protagonista estelar a Oscar de Marcos.

Homenaje a Gaizka Toquero, el inolvidable 'lehendakari' del Athletic Club

Pero viajando vía telefónica hasta Cuenca, Alberto nos explica que "esperamos en torno a 500 personas" y que "estamos muy ilusionados porque llevamos hablándolo con Toquero 2-3 años. Se lo comenté en Valencia pero Gaizka siempre tenía cosas en la agenda, así que lo hemos cerrado para 2026 y aunque no podrá venir, el mismísimo Joaquín Caparrós nos ha preparado una bonita sorpresa" desvela.

La idea es que se sumen algunos amigos más del 'Lehendakari' al evento, como es el caso de "Iker Muniain, Koikili, Fran Yeste o Fernando García Macua, que era el presidente en su etapa; a ver qué nos contestan" nos apunta Mora que no desmiente su admiración por el delantero vitoriano hoy en día reconvertido en comentarista televisivo.

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"Como para olvidarse de Gaizka, nos dejó recuerdos super especiales como el gol en la final de copa de Valencia, el primero después de 23 años, o la semifinal contra el Sevilla en San Mamés con la noche del rabo de José María del Nido".

Y un merecido recuerdo para Rikardo Alonso y la Peña Gamiz-Fika

¿Y eso de dónde surge? "Pues porque de las Peñas de Bilbao es de la que más gente conlleva, de las que más intensamente vive el espíritu del Athletic y porque llevamos muchos años yendo al hermanamiento que hacen allí y es una gozada", agrega.

Normal viendo el mimo con el que lo lleva todo el 'Jefe' y sus ayudantes: "Rikardo es un bombón de persona, yo le quiero muchísimo, es una gran persona pero de las grandes grandes grandes de verdad" agradece Alberto.

¿Es fácil mantener el Sentimiento Athletic en Minglanilla?

"Hacemos lo que podemos, este año hasta hemos sacado una carroza y regalado balones a los chiquillos, pero está claro que en general a los niños les llama la atención los que ganan LaLiga como el Barcelona o el Real Madrid, pero seguimos captando chavales y vamos bien" sostiene.

Y claro, tampoco este año el Athletic de Valverde, Iñaki Williams, Nico, Oihan Sancet y cía. lo están poniendo sencillo... "Es una temporada que no es ni la mitad que la anterior, no sé, no los vemos puestos esta campaña y no lo digo yo, lo piensa toda la Peña y es una pena ver acabar así a Ernesto Valverde, pero da la sensación de que ya se lo pasan por el forro al saber tan pronto que se va a ir" argumenta para ElDesmarque Bizkaia.

Las esperanzas puestas en Edin Terzic...

"A mi me parece muy bien que venga un entrenador de fuera y no sea de casa, porque no va a conocer a nadie y así el que no curre, no trabaje y no se lo merezca no va a jugar" señala, "por eso creo que el entrenador alemán le va a venir bien al Athletic. Cuando vino Marcelo Bielsa, fíjate cómo jugaban y cómo llegaron a la final de la Europa League. No se ganó, pero se llegó hasta allí con unos partidazos históricos en el camino" rememora.

"Personalmente, yo creo que el técnico alemán lo va a hacer bien, me parece un candidato idóneo para los chavales porque va a venir a Bilbao a ciegas", frase con la que nos quedamos en espera del fiestón del 30 de mayo en Minglanilla.