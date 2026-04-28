Asís Martín 28 ABR 2026 - 13:04h.

Edu Alonso, ante el debate Lezama-Edin Terzic: "La gente se va acomodando"

El Athletic ha obtenido 12/48 puntos posibles fuera de casa en toda la liga

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BilbaoGastado el comodín de la jornada de descanso, el Athletic Club ha comenzado a preparar desde este martes en Lezama el trascendental derbi vasco que va a vivir este próximo sábado en el estadio de Mendizorrotza frente al Deportivo Alavés en la jornada 34 de LaLiga EA SPORTS.

El duelo ante los babazorros de Quique Sánchez Flores puede dar casi carpetazo a una temporada infernal o al menos cerrar el grifo de los agobios y pensar incluso en una mínima opción de despedir a Ernesto Valverde con una última clasificación para las competiciones europeas.

El Alavés es decimosexto con 36 puntos, a 2 del descenso. Pero no pasa por mal momento y no pierde en casa desde febrero

Ahora ya no hay demasiados problemas de salud en la plantilla rojiblanca. Más bien han pasado a primer plano los descartes por decisión técnica del míster que en los últimos partidos están siendo especialmente reiterados con hombres como Iñigo Lekue (tras su error contra el Villarreal) o el delantero vitoriano Maroan Sannadi que ya lleva 3 jornadas sin aparecer por la lista de convocados.

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En el aire quedaban las dudas sobre el estado físico del central Aymeric Laporte, de su compañero en la zaga Yeray Álvarez y del centrocampista Beñat Prados, que ha vuelto al trabajo coral tras dejar atrás su delicada operación del ligamento cruzado de la rodilla.

Por lo atisbado hoy martes en la primera sesión semanal, ha llamado la atención que Nico Williams ha mantenido una charla antes de comenzar con Valverde y el preparador físico Luis Prieto, pero también que todos los dudosos han podido trabajar. Luego lo suyo es que el viernes Valverde deba hacer una buena criba para dar la lista para Gasteiz con varias bajas por "motivos técnicos".

El Athletic ha obtenido 12/48 puntos posibles fuera de casa en toda la liga. Tiene 3 salidas para mejorarlo: Alavés, RCD Espanyol y Real Madrid

El plan de trabajo del Athletic Club para esta semana...

MIÉRCOLES, 29 DE ABRIL

11:00 Entrenamiento en Lezama (Puerta cerrada)

JUEVES, 30 DE ABRIL

11:00 Entrenamiento en Lezama (Puerta cerrada)

VIERNES, 1 DE MAYO

11:00 Entrenamiento en Lezama (Puerta cerrada)

13:00 Rueda de prensa de Ernesto Valverde

SÁBADO, 2 DE MAYO

18:30 Partido de LaLiga (Jornada 34) en Vitoria-Gasteiz. DEPORTIVO ALAVÉS – ATHLETIC CLUB