Asís Martín 27 ABR 2026 - 12:52h.

El Athletic expresa su deseo a Unai López con una petición de mercado

Ernesto Valverde no ha logrado engarzar un Athletic confiable lejos de Bilbao esta temporada

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BilbaoMás allá de ver las impactantes tortas en Huesca o la polémica del desquiciado uso del VAR en Vallecas, por desgracia a la afición del Athletic Club le ha tocado en estas últimas jornadas de LALIGA EA SPORTS mirar con estrés los dramáticos partidos de los equipos que ocupan la zona baja de la tabla clasificatoria.

Arden redes sociales y teléfonos móviles con cada novedad en los encuentros de Alavés, Sevilla o Elche por ejemplo, cuando todo el mundo soñaba hace 8 meses con intentar el reto histórico de clasificarse dos años seguidos para la UEFA Champions League, por ejemplo.

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Así que, como bien dijo Ernesto Valverde en Madrid tras haber perdido ya 16 partidos del torneo liguero "esto no ha acabado" luego toca otra medio final este sábado 2 de mayo frente al Deportivo Alavés de Quique Sánchez Flores en el estadio de Mendizorrotza (18.30 horas).

No se encadenaban tres derrotas a domicilio en la competición liguera desde marzo de 2022 en el Athletic Club

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Los babazorros vienen de ganar al RCD Mallorca en casa y se juegan el pellejo. Están dos puntos por encima del descenso pero cuidado, tan solo a 5 del conjunto del Txingurri Valverde, así que van a ir a muerte a por el botín de la victoria ante su afición.

Y del Athletic cabe esperar la vergüenza torera de mejorar lejos de Bilbao...

El equipo bilbaíno es uno de los 5 peores de la temporada fuera de casa, una tendencia agudizada en las últimas jornadas en las que ha cometido la tropelía de acumular 3 derrotas consecutivas en la liga más otra añadida en la semifinal de Copa ante la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo.

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Una tendencia a cambiar obligatoriamente ante el Alavés unida a la de comprender que los partidos duran 90 minutos (algunos 100) y que si bajas la intensidad y la concentración aunque sea 5 minutos te metes en un fregado y el Big Data te encaloma sus cábalas en el sector de las 'cuentas fúnebres' del señor de la guadaña.

El Athletic sólo ha rascado 12 puntos sobre 48 posibles fuera de casa en lo que va de liga. Ya sólo le quedan 3 salidas para mejorarlo (Alavés, Espanyol y Real Madrid)

Ernesto Valverde no consigue un Athletic fiable en la carretera

"Mejorar fuera de casa es una prioridad para nosotros. No hemos jugado bien y no estamos jugando bien y eso es porque nos están faltado cosas y las tenemos que revertir. Hemos sido un equipo bastante fiable a domicilio bastante tiempo y en este último mes no lo estamos siendo. Queremos cambiarlo", dejaba dicho el míster de Viandar de la Vera en Lezama antes de ir al Metropolitano donde, para variar, se perdió una vez más y van 8 pinchazos en 9 visitas.