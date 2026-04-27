Ernesto Valverde evidencia sus dos últimas decisiones en el Athletic

Ángel Cotán 27 ABR 2026 - 09:06h.

El Txingurri afronta sus últimos coletazos en el banquillo de los leones

Edin Terzic 'toma' sus primeras decisiones en el Athletic a la espera de Jon Uriarte

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El Athletic Club amanece este lunes en tierra de nadie. La derrota en el Metropolitano, la decimosexta de la temporada, deja a los leones a tres puntos de los puestos europeos a la espera de conocer qué ocurre con la quinta plaza y la posición final de la Real Sociedad. Mendizorroza, Valencia CF, Cornellà, Celta de Vigo y Santiago Bernabéu. Esos son los destinos y rivales que le quedan al equipo rojiblanco para decir adiós a la temporada, así como a Ernesto Valverde.

El histórico técnico del conjunto bilbaíno dejará el banquillo de San Mamés tras una nueva etapa de éxitos en la que deja una inolvidable foto en la Gabarra. Al término de la presente temporada, Jon Uriarte despedirá con honores al Txingurri y anunciará a su sustituto, pero aún quedan cinco encuentros para ello.

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Mientras tanto, Valverde sigue siendo el jefe de un vestuario que ha creído a muerte en su idea estos últimos años y en el que sigue tomando decisiones. Las dos últimas de esta tercera etapa volvieron a quedar en evidencia ante el Atlético de Madrid.

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Ernesto Valverde toma sus dos últimas decisiones en el Athletic

En el partido ante el cuadro colchonero, pese a la necesidad de sacar algo positivo del Metropolitano, Ernesto Valverde optó por dejar sin minutos a dos futbolistas de ataque. Y por lo visto a lo largo de la temporada, como apunta el Diario AS, el Txingurri demuestra haber tomado dos de sus últimas decisiones en el banquillo rojiblanco con Urko Izeta y Nico Serrano.

21 y 28 minutos, respectivamente. Esas son las oportunidades que ha brindado el todavía entrenador del Athletic tanto a Izeta como a Serrano en las últimas nueve jornadas de LALIGA EA Sports. Una situación que ha generado debate durante todo el año en Bilbao, más si cabe si se tenían en cuenta las lesiones en ataque y los evidentes problemas de cara a portería rival.

A falta de cinco citas para el final, y tras lo acontecido en el Metropolitano, Ernesto Valverde evidencia sus dos últimas decisiones en el banquillo de los leones con dos activos de presente y futuro que podrían cobrar importancia en el próximo mercado de verano. Ahí, el nuevo técnico tendrá la última palabra.