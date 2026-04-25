Asís Martín 25 ABR 2026 - 19:46h.

Por qué la jornada 33 de LALIGA se juega antes que la jornada 32

Duelo clásico en el Estadio Metropolitano este sábado a partir de las 21.00h

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¡Onces recién horneados! Pulso frente a frente entre dos equipos de alto abolengo del campeonato doméstico que quieren mirarse al espejo, porque últimamente no se reconocen demasiado. Esta noche ambos van a tratar de cambiar las cosas. Ah, Jesús Gil Manzano será el árbitro del partido y Pulido Santana estará en el VAR.

Vamos ya con el avance de la jornada 32, que en el caso del Estadio Metropolitano va a ofrecernos en breve todo un partido clásico del campeonato, como es el choque que va a enfrentar al Atlético de Madrid y al Athletic Club de Bilbao. De momento, ya tenemos en las manos las alineaciones titulares confirmadas por ambas escuadras.

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Simeone cuenta de inicio con Alexander Sorloth y Antoine Griezmann en el ataque, en el que descansa Julián Alvarez, para enfrentarse al Athletic en el Metropolitano, donde Valverde alinea a Yuri Berchiche, Aitor Paredes y Unai Gómez.

La pelota echará a rodar en el coliseo colchonero a partir de las 21.00 horas y como ocurre ya a estas alturas de la campaña, los tres puntos en liza pueden definir bastantes de las aspiraciones de ambas escuadras.

Los pupilos del Cholo Simeone querrán recuperar sensaciones tras caer en la final de la copa del Rey ante la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo, y haber perdido (3-2) ante el Elche CF de Eder Sarabia, el miércoles en el estadio Martínez Valero de la localidad alicantina.

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Los de Diego Pablo Simeone acumulan 4 derrotas seguidas en liga y siguen siendo una presa fácil para aquellos equipos que necesitan sumar puntos en la tabla ya que, por primera vez en la era Simeone, el Atlético estaba utilizando jugadores de la cantera para dar descanso a los titulares.

Por su lado, la tropa de Ernesto Valverde llega con mucho alivio a Madrid después de haber vencido por (1-0) el martes al CA Osasuna de Alessio Lisci en su primer derbi vasco ganado en toda la temporada y su primera portería a cero en cuatro meses y medio, lo que le permite tener ya el descenso muy lejos e incluso reabre sus aspiraciones de acabar el curso en Europa.

El Atlético cuenta con 6 apercibidos de sanción (Ruggeri, Lenglet, Baena, Nahuel Molina, Sorloth y Nico González), mientras que el Athletic tiene otros 5: Yuri Berchiche, Iñigo Ruiz de Galarreta, Aitor Paredes, Oihan Sancet y Alex Berenguer

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El conjunto colchonero regresa a casa y hoy va con todo. El técnico argentino hila fino en su esquema porque el partido de ida de las semifinales de la Champions League contra el Arsenal, que se disputará el miércoles que viene a las 21:00h, está a la vuelta de la esquina.

Para el encuentro frente al Athletic Club, José María Giménez es baja por lesión y Thiago Almada por sanción, ya que fue expulsado la jornada pasada. Julián Álvarez, Koke y Marcos Llorente han sido convocados tras una semana de descanso después de disputar muchos minutos de la final de la Copa del Rey del pasado fin de semana. Sorloth entra en la convocatoria; Hancko, Giménez y Lookman son bajas.

La alineación titular de Ernesto Valverde este sábado con el Athletic Club en la Jornada 32 de LALIGA...

El choque ante Osasuna dejó a muchos damnificados, aparte de la sanción -por ver dos tarjetas amarillas- del centrocampista Mikel Jauregizar. Pero los jugadores del Athletic Club Yuri Berchiche, Aymeric Laporte y Yeray Álvarez, que tuvieron distintos problemas físicos el pasado martes frente a Osasuna, han entrado finalmente en la lista de 23 jugadores convocados por Ernesto Valverde para el partido del sábado frente al Atlético de Madrid.

Los descartados por Valverde para hoy son Iñigo Lekue, Unai Egiluz y Maroan Sannadi, más el lesionado Beñat Prados.