Asís Martín 21 ABR 2026 - 21:05h.

Beñat Prados pone fecha a su regreso con el Athletic

Enorme al Athletic en San Mamés

Compartir







BilbaoLas alarmas habían sonado con fuerza inusitada en Bilbao donde había habido en el previo hasta una llamada de Ernesto Valverde a la comunión y una rebaja del precio de las entradas para el Derbi Vasco que se disputó este martes, con motivo de la jornada 33 de LALIGA EA Sports, y que dilucidaron a cara de perro el Athletic Club y el CA Osasuna del melómano italiano Alessio Lisci ante 47.500 espectadores.

Un choque rezumante de pique de vecindad (Lezama vs Tajonar) pitado por el colegiado catalán Víctor García Verdura, en el que el Txingurri dejaba fuera de su once a Oihan Sancet y a Vivian (a Iñigo Lekue en la grada tras su pifia ante el Villarreal), que ha supuesto el estreno de la segunda etapa como presidente de Jon Uriarte Uranga y que ha terminado con un marcador de (1-0) merced al gol de Gorka Guruzeta y las paradas, penalti incluido, de Unai Simón.

PUEDE INTERESARTE Las cuentas del Betis, Celta y Rayo para ir a Europa tras el título de la Real Sociedad

En la capital vizcaína este partido se había vendido como una auténtica final, lo que a su conclusión deja a los leones de Ernesto Valverde templando ya los nervios con 41 puntos en su partido 497 en el banquillo bilbaíno. Un triunfo en el que ha pasado factura por la expulsión de Mikel Jauregizar más las lesiones de Aymeric Laporte y Yuri Berchiche.

Recuerden los lectores de ElDesmarque que este mismo fin de semana se jugará la jornada 32 de LaLiga. El Athletic visitará el sábado a las 21.00h. en el Metropolitano al Atlético de Madrid, que viene de perder a penaltis la Copa del Rey frente a la Real Sociedad, y los navarros recibirán el domingo al Sevilla CF a las 18.30 horas en El Sadar.

PUEDE INTERESARTE La pillería de Robert Navarro desde el banquillo que acabó en gol del Athletic

En el primer tiempo el Athletic se vio por delante pero fue perdiendo gas

"Estamos ya muy apretados todos los equipos y nosotros también, es un partido con mucha trascendencia porque no hay distancias" dijo Valverde poco antes de comenzar el derbi que empezó con varios resbalones y un penalti por mano a los 3 minutos de Torró en un córner que el VAR (Del Cerro) anuló.

Tras ese parón Osasuna ha estado más fluido con balón pero las ocasiones no llegaban y la grada se mordía las uñas... hasta que Nico Williams ha fabricado una (con intervención de Robert Navarro desde el banquillo) que ha sacado primero Sergio Herrera pero Guruzeta ha terminado de remachar con la zurda en el 1-0 para el 15'.

El tanto dio mucha tranquilidad a los de Valverde, pese a la pronta amarilla de Jauregizar, y navegaba dominante el Athletic con un incisivo papel de los hermanos Williams ante un visitante que salvo en algún chispazo de Víctor Muñoz ni se asomaba por el área de Unai Simón mientras que Berenguer casi anota el segundo en el 38' tras una dejada de tacón de Guru.

Cambio algo el panorama en la recta final con los navarros volcados, Jaure y Galarreta superados, a base de centros pero sin llegar a rematar una hasta llegar al tiempo de descanso con ventaja bilbaína.

El empuje de la grada de San Mamés llega a Unai Simón y a Budimir que marra su penalti

En la segunda mitad, sin cambios en ambas escuadras, se ha empezado con una buena combinación del Athletic pero fue Budimir el que pudo empatar en el 53' con una medio chilena que se le fue por muy poco. En esa jugada hubo una mano de Yeray ante Boyomo y tras consultarse al VAR se decretaba. Budimir lo fallaba en el 56' tirándolo ante un especialista como Unai Simón.

Lejos de rajarse, Osasuna siguió pisando el acelerador por lo que Valverde enchufó un triple cambio en el 64' para recuperar el fuelle en el mediocampo y de la misma generó un doble ocasión para Iñaki y el recién entrado Robert Navarro. Algo a lo que también reaccionaba Lisci poniendo más madera en el verde salvando Unai Simón con un paradón tremendo un cabezazo de Budimir abajo en el 76'.

El Athletic fue perdiendo integrantes por problemas físicos, se fueron tocados los defensas Aymeric Laporte y Yuri Berchiche, mientras que un valiente Osasuna se desmelenaba atacando en la recta final con 5 jugadores dejando la defensa en cuadro mientras en Bilbao sonaban truenos de la tormenta anunciada con Alerta Amarilla.

La Alerta Roja del Athletic se reencendió con los 8 minutos de alargue y la tarjeta roja a Mikel Jauregizar en el 90' -por doble amarilla- pero se apagó con la ansiada victoria que le permite irse a los 41 puntos e incluso mirar hacia Europa en una Liga loca y barata como pocas que se recuerden.