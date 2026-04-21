La pillería de Robert Navarro desde el banquillo que acabó en gol del Athletic

Asís Martín 21 ABR 2026 - 19:53h.

Por qué la jornada 33 de LALIGA se juega antes que la jornada 32

El tanto abrió el partido frente a Osasuna

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Algunos espectadores se quedaban muy sorprendidos de que el lateral izquierdo del Athletic Club, Yuri Berchiche, celebrarse el primer gol del derbi vasco ante Osasuna de este martes en San Mamés con Robert Navarro, quien se hallaba en el banquillo junto a los suplentes. Pero todo tenía un porqué.

El futbolista catalán, criado en Tajonar, estuvo pícaro para darle rápidamente el balón a Yuri, que sacaba de banda hacia Berenguer, este se lo hacía llegar a Nico Williams, que en una acción individual buscó el gol, siendo su disparo rechazado por el meta de Miranda de Ebro Sergio Herrera, llegando el rechace a la pierna izquierda de Gorka Guruzeta, que anotaba ahí su octavo gol en esta liga y ya el 15º en todo lo que lleva de temporada.

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Pero la acción de pícaro de Robert Navarro, futbolista llegado este verano a las filas de Athletic, libre de contrato para engrosar el ataque de Ernesto Valverde, fue muy destacada por sus compañeros, ya que el fútbol es para listos y él demostró que incluso sin estar en el terreno de juego se puede influir a la hora de ayudar a los compañeros a vencer en un partido que era tildado por todos como una auténtica final.