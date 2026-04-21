Asís Martín Bilbao, 21 ABR 2026 - 17:46h.

Así cambia el Big Data del descenso tras la victoria del Levante: mete al Athletic y alivia al Sevilla

Derbi vasco este martes en San Mamés con 2 equipos separados tan solo por 1 punto en la tabla

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Bocatas y en este caso hasta desfibriladores para el corazón preparados para este martes en el estadio de San Mamés donde se va a disputar de forma adelantada la jornada 33 de LALIGA EA Sports, mientras que curiosamente la 32 se jugará este próximo fin de semana. Un Derbi vasco que no pocos protagonistas en la capital vizcaína tildan de 'final' por todo lo que hay en juego y que va a ser dirigido por el colegiado catalán Víctor García Verdura con Carlos del Cerro Grande en el VAR.

Se miden en breve, a partir de las 19.00 horas (DAZN, Teledeporte), el Athletic Club de un Ernesto Valverde que ha recurrido a lanzar un vídeo para pedir ayuda a la afición zurigorri y un CA Osasuna de Alessio Lisci que llega a Bilbao con la etiqueta de ser un equipo que siempre le da muchísima guerra a los vizcaínos en este feudo de la Catedral.

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El haber acumulado 4 de los últimos 18 puntos ha metido a los leones a tan solo seis puntos del descenso de categoría cuando quedan 21 por jugarse. Los tres primeros esta tarde noche en Bilbao en un nuevo derbi vasco que trae a los navarros por encima en la tabla y con la idea de seguir apurando incluso las opciones europeas. Si bien el declive de los equipos españoles ante los alemanes en Europa pone cada vez más complicado el que haya alguna plaza continental extra para el próximo curso.

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DATO: El Athletic solo ha ganado a Osasuna en uno de los 9 últimos partidos que ambos equipos han disputado en San Mamés (entre liga y copa)

El dato curioso que acompaña al partido es que el Athletic, históricamente el conjunto vasco más fuerte y más poderoso económicamente, no ha ganado un solo derbi en esta temporada ni en LaLiga ni en la Copa. Pero es más, es que incluso ni siquiera lo ganó estando en la pretemporada en verano o al propio conjunto de Pamplona en la disputa de la final de la Euskal Herria Txapela.

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La alineación titular de Ernesto Valverde este martes con el Athletic Club es esta...

Tras volver la mayoría de su plantilla para el tramo final del campeonato, ahora Ernesto Valverde para el partido ante los navarros cuenta esta vez únicamente con la baja del centrocampista Beñat Prados, que ya está muy cerca de volver a jugar con el equipo bilbaíno. Aunque ha tenido que hacer varios descartes para hoy porque ahora le 'sobran' mimbres, como es el caso de Unai Egiluz y Maroan Sannadi. El Athletic necesita apretar los dientes contra los rojillos de Lisci porque afrontará luego dos salidas consecutivas frente a Atlético de Madrid y Deportivo Alavés.

El Athletic tiene apercibidos a Aitor Paredes, Ruiz de Galarreta, Oihan Sancet, Alex Berenguer y Yuri Berchiche, mientras que Osasuna a Rosier e Iker Muñoz

Los once titulares que hoy alinea Alessio Lisci con el CA Osasuna en la visita a San Mamés...

El conjunto rojillo llega este martes a Bilbao en la novena plaza pero flojeando lejos de casa (solo ha conseguido 2 victorias en 16 partidos fuera de Pamplona), aunque ha mejorado algo en las últimas semanas y con las bajas de Benito, Catena y Osambela, estos dos últimos fuera de la lista por sanción. Un Osasuna que tan solo ha ganado uno de sus últimos siete partidos ante rivales vascos en LaLiga (4 empates y 2 derrotas) pero que a cambio lleva sumados 3 empates consecutivos en Liga en Bilbao.