Asís Martín 20 ABR 2026 - 07:28h.

El mensaje del Athletic a la Real Sociedad tras ganar la Copa del Rey: "La habéis traído"

El Osasuna de Alessio Lisci es el tercer peor visitante de la Liga, empatado con el colista Oviedo

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BilbaoAhora que todo el mundo se ha puesto las pilas, con rebaja de entradas para San Mamés incluida y llamadas de atención de futbolistas de peso como Yuri Berchiche o del mismísimo entrenador Ernesto Valverde vía vídeo, está claro que el Derbi vasco de este martes en la Catedral del Athletic Club frente al CA Osasuna (19.00h, Teledeporte) es unánimemente reconocido en el mundillo athleticzale como una final.

Los rojiblancos apenas han logrado rascar cuatro de los 18 últimos puntos que han disputado y, con 38 unidades, están a seis puntos de Europa, pero también a 6 del descenso cuando los equipos de abajo han comenzado a ganar partidos con el frenesí propio del que quiere evitar a toda costa el naufragio de irse a Segunda División.

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Un partido llave este Athletic - Osasuna de San Mamés

Habida cuenta de su mala situación, su pobre juego y de que después deberá afrontar el conjunto de Ernesto Valverde dos salidas consecutivas lejos de Bilbao para medirse al Atlético de Madrid (J. 32) y al Deportivo Alavés (J. 34), conviene hacer los deberes en la adelantada jornada 33 ante los rojillos.

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Lo llamativo del caso es que los navarros son un hueso en Bizkaia, tan solo han perdido en una de sus nueve últimas visitas a Bilbao, y a eso se suma que al Athletic curiosamente este curso se le han atragantado todos los derbis ante los otros conjuntos vascos.

Pero es que ha sido así en todo momento, no solo en LALIGA EA Sports sino que no ha sido capaz de ganar ni uno solo de esos ocho encuentros que ha tenido de rivalidad geográfica.

Empezó perdiendo en el Campo Óscar de Marcos de Laguardia ante el Alavés en julio en la pretemporada (1-0), pero es que en cuanto a los amistosos cayó también en la final de la Euskal Herria Txapela en septiembre precisamente ante Osasuna por (0-1) en Lasesarre, Barakaldo.

Ya iniciada la liga, perdía en San Mamés ante los babazorros por (0-1) en la cuarta jornada y ante la Real Sociedad de Sergio Francisco (3-2) en noviembre en Anoeta cuando al técnico local ya estaban a punto de cortarle la cabeza Aperribay y cía.

En enero y febrero cosechaba sendos empates a un gol ante Osasuna en El Sadar y ante la Real en San Mamés con un inesperado y magnífico gol de Iñigo Ruiz de Galarreta y la decisiva expulsión de Brais Méndez porque el duelo pintaba muy txuri urdin.

Y ya metidos en la reciente semifinal de la Copa del rey, el nuevo campeón del torneo, la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo, derrotaba el Athletic en febrero en San Mamés y en marzo en Anoeta por un gol de diferencia en cada duelo de una eliminatoria que sólo conoció el dominio absoluto de los guipuzcoanos y que, realmente, se quedó corta de guarismos.

En resumen, que el Athletic Club ha jugado esta temporada hasta el momento ocho derbis vascos, dos amistosos y seis oficiales, con un balance de cero victorias, dos empates y seis derrotas.

Ya solo quedan por jugarse dos derbis más: este encuentro ante el CA Osasuna de Alessio Lisci del martes 21 de abril en San Mamés y la salida a Mendizorrotza para devolver visita al Deportivo Alavés de Quique Sánchez Flores el sábado 2 de mayo en la jornada 34 de LALIGA.

A ver si ayuda ver que el CA Osasuna lleva un flojísimo rendimiento como visitante en esta campaña, ya que solo ha conseguido 2 victorias en 16 partidos fuera de casa, acompañadas de 4 empates y hasta 10 derrotas.