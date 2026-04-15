Asís Martín 15 ABR 2026 - 16:57h.

"Aplaudiré a rabiar a Valverde en San Mamés" avisa Gaizka Garitano a los athleticzales

La pésima entrada ante el Villarreal ha pasado factura en Ibaigane

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Bilbao"El Athletic Club siempre ha sustentado buena parte de su éxito en el inagotable apoyo de su afición en San Mamés" dicen desde el palacio de Ibaigane en una nota pública. Es evidente que entre todos los athleticzales ha calado el peligro que tiene la recta final de LaLiga EA Sports 2025-26 para el Athletic.

Desde el mensaje del entonces presidente Jon Uriarte Uranga al entrenador Ernesto Valverde, pasando por futbolistas de peso como Iñaki Williams o él también capitán Iñigo Lekue, queda claro que llegar pronto a los 42 puntos es una necesidad acuciante cuando faltan 21 por jugarse.

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Haber obtenido cuatro de los últimos 18 puntos puestos en juego y ver que en la pasada jornada, por primera vez en los 97 años del campeonato de liga, han ganado los cinco últimos clasificados, pone nervioso a cualquiera que esté implicado, más visto el calendario que resta y cuando este martes 21 de abril habrá que jugar una verdadera final en la Catedral frente a un CA Osasuna de Alessio Lisci que no va a perder la oportunidad de intentar acercarse a las plazas europeas y, de paso, darle un rejón al vecino vizcaíno que seguramente sería muy bien visto por muchos aficionados rojillos.

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El Athletic decido rebajar las entradas para los últimos partidos en San Mamés

Este miércoles por la tarde hemos conocido que la junta gestora rojiblanca, ya que hasta el sábado Jon Uriarte Uranga no volverá a ser el presidente in pectore del club bilbaíno, ha decidido rebajar a 30€ las entradas para los tres últimos partidos de liga que se van a disputar en San Mamés.

Se trata de los encuentros ante el Osasuna navarro, el Valencia CF y el RC Celta de Vigo de Claudio Giraldez, con nueve puntos en juego que pueden contribuir a compensar el escaso rendimiento de la tropa de Ernesto Valverde cuando juega lejos de Bilbao.

Dicha medida, que va a tratar de paliar el hecho de que en el último partido ante el Villarreal CF de Marcelino, se asistiera a la peor entrada de la temporada y a la segunda peor de las tres últimas campañas del Athletic, ha generado diferentes opiniones en las redes sociales, desde los que lo ven como una buena oportunidad de acercarse a San Mamés en un momento complicado a animar al equipo a los que creen que se está pasando de hacer caja a mostrarse generosos con los aficionados pero porque se tiene el miedo metido en el cuerpo.

Las respuestas no se han hecho esperar...