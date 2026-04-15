El técnico español se marchará del Bournemouth y cambiará de equipo en verano

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Andoni Iraola podría durar apenas unos días en el paro. El técnico español anunció este martes que se marchará del Bournemouth a final de temporada, convirtiéndose en uno de los entrenadores más codiciados del fútbol europeo. Ha estado relacionado con clubes como el Athletic Club o el Villarreal CF, pero las primeras propuestas llegan de nuevo desde la Premier League. Y serán difíciles de rechazar.

Según informa el diario Marca, el Crystal Palace ha presentado una propuesta millonaria a Iraola para firmarle el próximo mes de junio. Ya ha contactado con el técnico y creen que se trata del perfil ideal para tomar las riendas de un club que actualmente marcha en 13ª posición en el campeonato inglés y en cuartos de final de la Conference League.

La propuesta del Crystal Palace pasa por un contrato millonario y un proyecto a largo plazo, aunque de momento no han trascendido las cifras. Iraola tendrá que dar una respuesta en los próximos días, con la duda de si aceptará la oferta o intentará dar un salto aún mayor a un equipo con mayores aspiraciones, ya sea en Inglaterra o en otra liga como la española.

Qué ha hecho Andoni Iraola en el Bournemouth

El técnico español, de 43 años, llegó al Bournemouth en verano de 2023 procedente del Rayo Vallecano, donde ya tuvo un papel sobresaliente. En su primer año, consiguió la permanencia de manera holgada con 48 puntos. El pasado curso dio un paso más y rozó los puestos europeos con 56 puntos. Actualmente, el cuadro inglés milita en la 11ª posición en la Premier League con 45 puntos a falta de seis jornadas.

Este mismo martes, anunció de manera oficial su salida del club a final de temporada: "Ha sido un honor dirigir al Bournemouth y estoy muy orgulloso de todo lo que hemos conseguido juntos. Estoy muy agradecido a los jugadores y a todos los trabajadores con los que he compartido este tiempo", dijo en un comunicado. Ahora emprenderá una nueva ventura... y ofertas no le van a faltar.