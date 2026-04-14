Asís Martín 14 ABR 2026 - 16:02h.

El regreso de Jon Uriarte a la presidencia siempre va unido al entrenador alemán Edin Terzic

Edin Terzic valora la llamada del Athletic en una operación con aristas: "Muy abierto"

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BilbaoEn un martes en el que la primera plantilla del Athletic Club goza de descanso, la actualidad del conjunto de San Mamés sigue muy vigente, con la peligrosa situación del equipo y el futuro en el banquillo una vez que Jon Uriarte Uranga sea reelegido presidente este fin de semana y de que Ernesto de Valverde deje de dirigir a los leones a finales del mes de mayo.

De hecho, en la jornada de hoy llega desde Inglaterra que Andoni Iraola, el gran favorito en cuanto a deseo para muchos aficionados rojiblancos, ha anunciado que dejará su actual club de la Premier League el Bournemouth al final de la presente temporada al igual que el preparador físico, Pablo de la Torre. Por lo tanto, quedará libre de contrato y sin duda visto el importante número de novias que tiene el de Usurbil, va a tener muchísimas ofertas para la próxima campaña.

Aunque en Bilbao se da por hecho que Jon Uriarte va a llegar de nuevo al trono de Ibaigane de la mano del entrenador de origen balcánico Edin Terzic, está claro que Andoni Iraola, un fiel seguidor del libreto de Ernesto Valverde, pero con sus actualizaciones personales, sería alguien muy del agrado de toda la familia rojiblanca.

"Andoni Iraola dejará el club al término de la temporada 2025-2026, poniendo así fin a su exitosa etapa de tres años en la costa sur. Iraola ha desempeñado un papel fundamental en el establecimiento de la identidad del club" dice el Bournemouth

Su vinculo athleticzale y su situación contractual en el Bournemouth invitaban a apostar por Iraola. El exfutbolista rojiblanco se convertirá en agente libre a partir del próximo 30 de junio, y si no se aclara el banquillo de San Mamés... tal vez haya incluso que poner la vista en el del Madrigal, donde Marcelino García Toral tampoco acaba de renovar su contrato.

Andoni Iraola y lo que ha explicado recientemente sobre su salida del banquillo inglés...

Andoni Iraola, técnico del Bournemouth, admitió que había mantenido conversaciones con el club sobre su futuro, al acabar contrato este verano, pero negó que haya llegado a un acuerdo por el momento. Ahora sí es ya una realidad. El entrenador vasco acaba contrato con el Bournemouth el próximo 30 de junio y tiene claro que no quiere renovar por una cuarta temporada con el conjunto 'Cherry'.

"Sí, obviamente hemos hablado durante el parón", dijo Iraola este viernes pasado en rueda de prensa. La intención del Bournemouth era la de renovar al técnico vasco, pero es este el que no quiere seguir allí y va a hacer las maletas a un nuevo destino. ¿Cuál será?

"Ha sido un honor dirigir al AFC Bournemouth y estoy orgulloso de lo que hemos logrado juntos", ha dicho Andoni Iraola al comunicar su decisión

"Agradezco a los jugadores y al cuerpo técnico con los que he trabajado, así como a Bill (Foley), quienes han hecho que mi tiempo aquí sea tan especial. A la afición, siempre me han brindado un apoyo fantástico, tanto a mí como al equipo, y por ello les estaré eternamente agradecido. Siento que este es el momento adecuado para retirarme, pero siempre guardaré recuerdos maravillosos de este club", afirmó el técnico guipuzcoano.

raola lleva tres temporadas en el Bournemouth en las que no solo ha asegurado la permanencia con solvencia en todas ellas, sino que también ha batido los récords históricos de puntos en la Premier League además de haber revalorizado a jugadores como Antoine Semenyo, Dean Huijsen, Illia Zabarnyi, Milos Kerkez y Dango Ouattara que han sido vendidos por más de 200 millones en total.

Su trabajo está muy bien valorado en el fútbol inglés, al que llegó prácticamente como un desconocido pero Iraola ha demostrado su valía en todas las circunstancias posibles y ha estado muy cerca de clasificar a este humilde club del sur de Inglaterra a Europa por primera vez en su historia. De cara a un verano donde puede haber banquillos libres en la Premier como el del Liverpool, Tottenham, Crystal Palace y Newcastle United, Andoni Iraola se posiciona como uno de los técnicos más deseados del momento.