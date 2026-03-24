Ángel Cotán 24 MAR 2026 - 08:51h.

La opción de Andoni Iraola sigue sobrevolando Bilbao

El Athletic altera el escenario con Andoni Iraola y amplía el abanico con "avances" por Edin Terzic

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BizkaiaSe viene un parón de marzo movido en Bilbao. El Athletic Club calmó el ambiente con su sufrida victoria sobre el Real Betis en la pasada jornada liguera. Un triunfo que permite al equipo dirigido por Ernesto Valverde meterse de lleno en la lucha por Europa. El Txingurri prometió dar guerra hasta el final, y mientras eso sucede, la entidad rojiblanca agita el árbol por el sustituto del técnico con Edin Terzic ganando fuerza.

Nada más conocerse la decisión de Valverde, todos los focos apuntaron a Bournemouth. Allí, Andoni Iraola mantiene su futuro en el aire con una relación contractual que expirará en el próximo mes de junio. El de Usurbil parece destinado a regresar tarde o temprano a San Mamés, pero el pasado lunes se produjo un revés.

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Desde Alemania, Sky Sport irrumpía con la opción de Terzic. El nombre del técnico de Menden, relacionado en el pasado con la Real Sociedad, estaba entre los candidatos extranjeros que gustaban entre la actual directiva. No obstante, pocos le atribuyeron la condición de favorito. Ahora, el propio técnico responde a la llamada.

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Edin Terzic responde a una llamada del Athletic... con aristas

El periodista alemán Florian Plettenberg, con peso en su país, fue a más en las informaciones que vinculan a Terzic con el equipo de los leones y recogió la respuesta del entrenador. El que fuera técnico del Borussia Dortmund "está muy abierto a la posibilidad" de recalar en la disciplina del Athletic Club a partir de la próxima temporada.

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Sin embargo, el sí del preparador germano podría no bastar pues es una operación con aristas. A la espera de la esperada comparecencia de Jon Uriarte prevista para esta tarde, el club bilbaíno está inmerso en año de elecciones a su presidencia, por lo que otras candidaturas podrían apostar por otro perfil de entrenador con Andoni Iraola sonando con fuerza como alternativa.