Ángel Cotán 23 MAR 2026 - 21:05h.

Las elecciones condicionan los movimientos en el banquillo

El casting del Athletic para sustituir a Ernesto Valverde: dos grandes candidatos, extranjeros y opciones difíciles

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BizkaiaErnesto Valverde prometió pelear hasta el final por los objetivos ligueros del Athletic Club y ante el Real Betis demostró que no iba de farol. El técnico, que no continuará la próxima temporada, respiró aliviado tras vencer al equipo de Manuel Pellegrini y aferrarse a la lucha por Europa. Esa es la principal ocupación de la entidad bilbaína, aunque también se mira al futuro. La búsqueda del sustituto del Txingurri se calienta.

Nada más conocerse la noticia en palabras del propio Valverde, todos los focos apuntaban en la misma dirección. Andoni Iraola ganaba enteros en todas las quinielas, y hasta el técnico del Bournemouth ya reaccionó a los rumores que le vinculaban con el banquillo de San Mamés.

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Aún siendo un proceso complicado, pues la presidencia del Athletic debe someterse a elecciones el próximo verano, el nombre de Andoni Iraola comienza a ilusionar a la hinchada de los leones. No obstante, esta opción se enfriaría según informa Sky Sport.

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Edin Terzic altera el plan inicial del Athletic en el banquillo

La edición alemana del prestigioso grupo televisivo británico afirma que Edin Terzic mantiene conversaciones avanzadas con la actual directiva rojiblanca para postularse como próximo entrenador del Athletic. De hecho, la citada fuente le coloca actualmente como el principal favorito para ser el técnico por el que apueste Jon Uriarte, en detrimento de un Andoni Iraola que parecía la opción más factible.

Unas informaciones que podrían ser abordadas por el propio presidente de los leones el próximo martes. Jon Uriarte, tal y como informa el Athletic, comparecerá ante los medios de comunicación a las 16:00 horas en la sala de prensa Jose Iragorri de San Mamés.

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A la espera de conocer más detalles, Terzic, que sí figuraba entre las candidaturas de entrenadores extranjeros que sonaban por las calles de Bilbao, podría ser el tapado de la actual directiva del Athletic para sustituir a Ernesto Valverde.