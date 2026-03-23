Celia Pérez 23 MAR 2026 - 10:45h.

A principios de abril expira su sanción

Valverde recupera a dos futbolistas para el Athletic-Betis y espera a otros cuatro tras el parón con la duda de Nico Williams

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Casi mes y medio después de volver a ejercitarse a las órdenes de Ernesto Valverde junto al resto de sus compañeros, Yeray Álvarez está a punto de volver. De volver a entrar en los planes del Txinguirri, tal y como explicó en una de sus últimas comparecencias tras cumplir sus diez meses de sanción impuestos por la UEFA. El central cuenta los días para volver y tras este parón de selecciones podrá hacerlo.

En concreto, la sanción de Yeray Álvarez expira el jueves 2 de abril, por lo que para el partido previsto para el domingo 5 de abril, a las 14.00 horas, en Getafe por fin podrá estar disponible para Valverde. De esta forma, el central podrá formar parte de la lista de convocados para viajar hasta el Coliseum, poniendo así fin a un largo periodo de inactividad que comenzó en junio del año pasado.

El Txingurri recupera así una pieza importante para el equipo en un tramo clave de la temporada. En plena pelea por consolidar puestos europeos para la próxima temporada y tratando de dejar las mejores sensaciones en la que es la última temporada de Valverde al frente del club, Yeray se prepara para volver al equipo.

Ernesto Valverde espera recuperar más efectivos tras el parón

Ernesto Valverde espera seguir recuperando futbolistas, tal y como confirmó en la rueda de prensa de este sábado previa al duelo ante el Betis. "Vamos a empezar después de este parón a recuperar jugadores. Van a estar Yeray, Egiluz o Maroan que podrán volver, Nico esperemos que también... Vamos a ver", declaró el Txingurri sobre el fin del positivo del central, los progresivos regresos de Unai y Sannadi tras sus largas lesiones y la situación de Nico Williams, que seguirá siendo duda a la espera de conocer sus sensaciones para su vuelta ya al 100%.