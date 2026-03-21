Joaquín Anduro 21 MAR 2026 - 15:38h.

La convocatoria de Valverde para el Athletic-Betis

Andoni Iraola se pronuncia por primera vez tras la decisión de Ernesto Valverde y habla de su posible regreso al Athletic

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El Athletic Club se mide este domingo al Real Betis en un encuentro marcado por el anuncio de la despedida de Ernesto Valverde en el que el Txingurri tiene dos novedades en la convocatoria. Unai Gómez y Alejandro Rego han regresado a la lista del técnico extremeño pero no así un Aitor Paredes que sigue de baja y que tendrá que esperar junto a los cinco futbolistas que regresarían tras el parón a los planes del entrenador.

Unai Gómez se perdió por lesión el último partido del conjunto rojiblanco en la goleada encajada en Montilivi que tanto daño hizo la moral del equipo. Tampoco estuvo en ese encuentro Alejandro Rego tras haber visto contra el Barcelona en el fin de semana anterior su quinta amarilla de la campaña en LALIGA EA Sports, obligándole a cumplir ciclo en Girona.

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El que no ha llegado a tiempo es Aitor Paredes, que sigue arrastrando problemas físicos y tendrá que esperar al duelo contra el Getafe del domingo 5 de abril, ya después del parón de selecciones. Tras esta ventana internacional, Ernesto Valverde espera seguir recuperando futbolistas, tal y como ha confirmado en la rueda de prensa de este sábado previa al duelo ante el Betis.

"Vamos a empezar después de este parón a recuperar jugadores. Van a estar Yeray, Egiluz o Maroan que podrán volver, Nico esperemos que también... Vamos a ver", declaró el Txingurri sobre el fin del positivo del central, los progresivos regresos de Unai y Sannadi tras sus largas lesiones y la situación de Nico Williams, que seguirá siendo duda a la espera de conocer sus sensaciones para su vuelta ya al 100%.

Convocatoria de Ernesto Valverde para el Athletic-Betis

Porteros: Unai Simón, Álex Padilla.

Defensas: Jesús Areso, Andoni Gorosabel, Íñigo Lekue, Aymeric Laporte, Dani Vivian, Iker Monreal, Yuri Berchiche, Adama Boiro.

Centrocampistas: Mikel Vesga, Íñigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Alejandro Rego, Oihan Sancet, Álex Berenguer, Robert Navarro, Nico Serrano, Unai Gómez, Selton Sánchez.

Delanteros: Iñaki Williams, Gorka Guruzeta, Urko Izeta.