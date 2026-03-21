Rafa Alkorta, los motivos de la decisión de Ernesto Valverde y quién debe sustituirle: "Nos vamos haciendo mayores"
La decisión de Ernesto Valverde de poner fin a su etapa en el banquillo del Athletic Club a final de esta temporada ha provocado un terremoto de reacciones. Andoni Iraola ya es el favorito del club para heredar su puesto y hay muchas voces autorizadas alrededor del conjunto vasco que se atrever a opinar, entre ellos, Rafa Alkorta. El exjugador analiza en la SER qué motivos pueden haber llevado a Valverde a tomar la decisión y qué perfiles podrían sustituirle.
"A mi me parece que nunca saber cuál es el mejor momento (para anunciarlo). Quedan 10 partidos e imagino que también es para darle un tiempo al club para que busque otro entrenador. No estamos en un momento complicado ni mucho menos, esa es mi visión del Athletic. Si lo ha decidido es porque él creía que era el momento y hay que respetarlo. No me ha extrañado tanto como a otra gente. Conociendo a Ernesto, ha exprimido mucho al equipo en estas temporadas y ha tenido un éxito monumental. Nos vamos haciendo mayores, lleva muchos años aquí, todos sabemos lo que te desgasta personalente y cuando más te desgasta es cuando juegas en casa. Creo que ha tomado una decisión y lo ha pensado muy bien", explica Rafa Alkorta.
¿Quién debe sustituir a Ernesto Valverde?
El exjugador del Athletic pone énfasis en los riegos que puede asumir el club si decide contratar un entrenador extranjero, aunque a estas horas Andoni Iraola parte como gran favorito: "Ha habido veces que los entrenadores extranjeros que han traído han funcionado y ha habido otras veces que no tanto porque hay que explicarles muy bien lo que significa esto. Esto no es un equipo normal. Tienes que mirar siempre a la cantera, que la tienes al lado. No todos los entrenadores son tan valientes con eso. A mi me gustaría alguien que conociera el club, que conociera la filosofía".