Ángel Cotán 20 MAR 2026 - 15:12h.

El que fuera jugador de los leones fue uno de los primeros en reaccionar a la noticia

El casting del Athletic para sustituir a Ernesto Valverde: dos grandes candidatos, extranjeros y opciones difíciles

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BizkaiaNo es un viernes cualquiera en Bilbao. Ernesto Valverde ha decidido no continuar al frente del Athletic Club la próxima temporada tras debatir internamente su futuro en las últimas semanas. El entrenador rojiblanco, que acostumbraba a renovar a final de temporada, esta vez ha apostado por decir adiós. Otra vez tras un ciclo de cuatro años en el banquillo de San Mamés, como recuerda Mikel San José.

Nada más conocerse la noticia, las reacciones han comenzado a sucederse. Una tras otra. Desde los aficionados rojiblancos hasta algunos futbolistas que han compartido vestuario con él. San José fue uno de ellos, concretamente en la segunda etapa del Txingurri.

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Cuatro años en los que gozó de un gran protagonismo en el centro del campo que confeccionó Valverde le convierten en voz autorizada en un día tan señalado. A través de sus perfiles oficiales, Mikel San José comparte su dolor.

La reflexión de Mikel San José al adiós de Ernesto Valverde

Unas palabras que combinan el pasado con el más inmediato presente. San José se abre en canal tras conocer la noticia de la no continuidad del entrenador rojiblanco con unas palabras que están calando entre un amplio sector de la hinchada de los leones. Para él, la figura de Ernesto Valverde trasciende más allá del banquillo.

San José enlaza la salida del Txingurri en junio de 2017 tras más de 200 encuentros consecutivos al frente del equipo bilbaíno con la actual, en la que de momento acumula 188. Esta es la reflexión al completo realizada por el que fuera futbolista del Athletic Club: "Como en 2017, es la mayor de las perdidas posibles. Un entrenador que saca lo mejor de todos y cada uno de los jugadores. Una persona que es capaz de mejorar todos los aspectos del club. Esta claro que todo tiene su fin, pero no por eso deja de doler".