Ángel Cotán 16 MAR 2026 - 09:28h.

El técnico tiene dudas

Ernesto Valverde valora la cesión de Hugo Rincón en el Girona y su futuro en el Athletic: "Bueno para el club"

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BizkaiaEl fútbol cambia de un día para otro, pero lo cierto es que, tras la derrota en Montilivi, Ernesto Valverde atraviesa uno de sus momentos más delicados en Bilbao. El Girona desempolvó una vez más en la presente temporada la fragilidad rojiblanca en ambas áreas. Un segundo tropiezo consecutivo que instala a los leones en la décima posición, a seis puntos de distancia del Celta de Vigo, equipo que marca la plaza Conference a la espera de los posibles premios extras.

Pese a esta situación, Mikel González dejó bastante claro el deseo del club en lo que al Txingurri respecta. En la previa del duelo ante el cuadro catalán, el Director de Fútbol rojiblanco dijo lo siguiente ante los micrófonos de DAZN: "Estamos a tiempo de hacer un gran año. Con Ernesto siempre hemos hecho las cosas a final de temporada. Las dos últimas renovaciones, yendo todo increíble, las hicimos ahí. Hablamos con él a diario. La confianza entre ambas partes es muy grande, estamos tranquilos y en unas semanas hablaremos del futuro".

Aunque según informa el Diario AS, esa tranquilidad no es total, pues el entrenador del Athletic debate actualmente su futuro y transmite señales de cansancio. Ante este posible escenario, la entidad rojiblanca se guarda dos balas en la recámara.

Ernesto Valverde debate su futuro y el Athletic se guarda dos balas

Valverde asumió el cargo el pasado 1 de julio de 2022, por lo que este verano cumplirá un ciclo de cuatro años, exactamente calcado al de su segunda etapa en el banquillo bilbaíno. El técnico acostumbra a transmitir su decisión a final de temporada y renovar año a año, aunque en esta ocasión hay más dudas al rededor de su continuidad.

Las elecciones y los malos resultados en el presente curso, que aún pueden reconducirse, alimentan el debate del Txingurri. Tal y como transmitió Mikel González, el plan principal de Jon Uriarte pasa por la renovación de Ernesto, pero si no lo consigue, guarda dos balas en la recámara.

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Tras su episodio en San Mamés, y sin obviar su pobre segunda vuelta de campeonato, Eder Sarabia ha perdido fuerza en la lista de posibles candidatos futuros al banquillo de los leones. Las dos balas que se guarda el Athletic tienen nombre, apellidos y guardan ciertas similitudes. Andoni Iraola gusta y su situación contractual (expira a final de curso) facilitaría un hipotético fichaje. Iñigo Pérez es el otro entrenador que se valora positivamente en Ibaigane, pero pese a las dificultades que vive en Vallecas, apunta a renovar con el Rayo.