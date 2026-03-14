Asís Martín 14 MAR 2026 - 14:50h.

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El Athletic tiene mucha fe depositada en el lateral derecho de Valtierra

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BilbaoY va y encima mete un golazo a lo Carlos Alberto en México'70 nada más empezar el partido, ya está el lío montado en Bilbao... Eran muchísimos los ojos puestos este sábado desde Bilbao en Hugo Rincón Lumbreras el lateral derecho titular del Girona FC que se encuentra cedido durante esta campaña 2025-26 por el Athletic Club en el que es su primer curso en la máxima categoría, LALIGA EA SPORTS, en la que viene cumpliendo con creces en minutos, presencia y crecimiento competitivo. Ya hasta anota.

El futbolista navarro es una de las grandes esperanzas en los últimos años de la factoría de Lezama y tiene toda la pinta de que regresará este verano al conjunto vizcaíno, ya veremos si con Ernesto Valverde o sin él al mando, para reintegrarse en las filas rojiblancas tras acumular su segunda cesión después de haber estado a préstamo el pasado año en el CD Mirandés de LALIGA HyperMotion.

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En el encuentro de esta jornada 28 del campeonato de la regularidad, disputado en el estadio municipal de Montilivi, el poderoso futbolista de Valtierra ha sido titular en el once titular de Míchel Sánchez, ya que en su caso no había cláusula del miedo, como si la hubo con Unai Vencedor cedido en el Levante UD, y ha podido jugar los 90 minutos contra sus amigos del Athletic y marcarles un tanto.

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Lo ha hecho bien Rincón, que también gustó en la primera vuelta en San Mamés, le ha dado mucha guerra a Alex Berenguer arriba y abajo y ha marcado ya a los 4 minutos con un derechazo reafirmando la Ley del ex', su primera diana con los catalanes... que no ha celebrado por respeto al Athletic.

El lío montado ya en Bilbao con la cesión y la no cláusula de Hugo Rincón...

Muchos athleticzales se han enfadado por doble motivo: cederle y por dejarle jugar sin aplicarle la célebre cláusula como pasó en su día en Salamanca con Sergio Corino y Edu Alonso.

La competencia de Hugo Rincón a futuro en el Athletic Club

El defensa navarro, nacido el 27 de enero de 2003 (23 años), regresará al Athletic este verano para competir en la campaña 2026-27 por una posición que a día de hoy está llena de integrantes, aunque también de interrogantes.

Ernesto Valverde cuenta en ese costado con Jesús Areso, fichado del CA Osasuna por 12 millones de euros, el veterano de Arrasate Andoni Gorosabel o el multiusos de Deusto Iñigo Lekue, eso aparte del shock de poner ahí al central Dani Vivian durante la vital vuelta de la semifinal de copa perdida frente a la Real Sociedad en el estadio de Anoeta por (1-0) con un gol de penalti de Mikel Oyarzabal.

En la previa de Lezama, el técnico del Athletic comentaba sobre la segunda cesión de Hugo que “la idea era coger experiencia y tocar la Primera división. El año pasado estuvo en Segunda, en este también va de menos a más. Está jugando de una manera más continuada y eso es bueno para el club. No sé lo que puede pasar en ese sentido. El que vaya cogiendo experiencia en un equipo como el Girona lo veo bien", comentó al respecto. Hoy sábado 14 de marzo lo ha tenido enfrente como jugador contrincante.