Asís Martín 14 MAR 2026 - 09:21h.

Julen Agirrezabala ya está de vuelta: el tiempo le queda para volver con el Valencia CF

El de Rincón de Soto encuentra parecido a él en uno de los canteranos de Lezama

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BilbaoA pocas horas de que el Athletic Club de Ernesto Valverde se enfrente al Girona FC de Míchel Sánchez en el estadio de Montilivi con motivo de la jornada 28 de LALIGA EA Sports, el que fuera delantero rojiblanco y campeón del mundo Fernando Llorente ha valorado ante las cámaras a las principales incorporaciones desde Lezama al primer equipo rojiblanco en los últimos tiempos.

En un vídeo que ha desvelado la propia Liga, el exfutbolista de Rincón de Soto, actualmente afincado en Donostia, ha tenido que definir en una o pocas palabras en todo caso a algunos de los jugadores emergentes de la mano de Ernesto Valverde en estas dos-tres últimas temporadas con el equipo de San Mamés aunque alguno ya tiene espolones, como es el caso del campeón de Europa Nico Williams que sigue de baja tratando su molesta pubalgia para regresar al verde seguramente tras el parón de selecciones.

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Toda una lista variada de jugadores jóvenes y de calidad en el Athletic Club

Ha comenzado con el joven Selton Sánchez Sued, un futbolista, con mucho hype entre la afición vizcaína, que destila gotas de calidad en su fútbol, aunque lógicamente todavía está verde y muy por hacer, sobre todo en el apartado físico para militar en la élite.

Al bermeano Unai Gómez, le cambia el mote y le pone uno suyo propio que no tiene que ver con Sylvester Stallone...

A juicio de un delantero que dejó 118 goles en el Athletic antes de una bruta salida a la Juventus italiana en los tiempos de la presidencia de Josu Urrutia, pasan también otros jugadores de la factoría de Lezama, como es el caso de Nico Williams, Adama Boiro, Unai Gómez, Alejandro Rego, Nico Serrano, el del bermeano Mikel Jauregizar, que ya es un peso pesado en la plantilla de Valverde, o el delantero de Aia Urko Izeta con el que se ve, incluso ciertas similitudes por su corpulencia y características en el juego de ataque de una escuadra.