BilbaoEl periodista y exjugador del Athletic Club Andoni Ayarza Zallo, tras estrenarse con el libro sobre el Centenario del Indautxu "con historias muy chulas" se ha dado el gustazo de escribir y publicar su primera novela, 'El gran capitán', "un reto personal" que el jueves 26 de marzo tendrá una nueva ronda de encuentro y firmas con los lectores en la tienda FNAC de Bilbao. "Es un mundo muy complicado el editorial, pero está funcionando bien" agradece el deriotarra.

Con él hemos querido repasar en ElDesmarque la actualidad de la escuadra de San Mamés, peleando por poder entrar en Europa, mientras él sigue adelante con su vida y su carrera (metida en temas de comunicación) tras salir de Lezama junto a Rafa Alkorta una vez concluida la baqueteada etapa de la pandemia y la presidencia de Aitor Elizegi.

¿Cómo ves el reto europeo del Athletic? 20 puntos o más para ir a Europa con un calendario de 11 jornadas complicado...

El equipo está ahí bien situado, aunque no haya sido la mejor temporada pero sobre todo por comparación con las anteriores. Hay un pelotón de equipos en la pelea, el Celta parece estar mejor, pero igual dentro de mes y medio puede cambiar todo o haber una quinta plaza en Champions e ir 7 clubes a Europa. Ante la Real por ejemplo casi cambiamos en 15 días de visión tras verles muy superiores a ellos en Liga y en Copa, aunque es cierto que luego en la vuelta de Anoeta al Athletic le faltó un poquito de lo que sí demostró ante el Barça.

¿Nos hemos vuelto muy exigentes en San Mamés y en el entorno?...

La exigencia siempre está bien pero está mejor cuando parte de dentro y esa, sin duda, sí existe. En San Mamés he oído pitos puntuales a jugadores y cuando la memoria es tan corta no me parece una buena forma de actuar, aunque cada cual es libre de expresarse como quiera. Pero después de ganar la Copa o de entrar en la Champions no comparto que en unos meses después se silbe a jugadores que han logrado tocar esa gloria.

Pero no me extraña, eh, en mi época pasó con jugadores que habían ganado ligas y copa, y en esto de la memoria no sólo hablo de la afición, sino también de la prensa. Tengo guardado un recorte que decía que 'los jugadores del Athletic mancillan la camiseta'. Es muy fuerte, mancillar es una palabra muy agresiva, hoy en día eso ha cambiado afortunadamente e imagino que el que lo escribió luego estaría arrepentido.

Las lesiones trituran al equipo de Valverde, ¿a qué achacas el cambio de dinámica de una temporada a otra?

Eso es difícil de analizar incluso estando dentro, lo digo por experiencia propia y a veces no te explicas por qué hay 25 lesiones en toda la estructura y otra sólo 5 si la dinámica de trabajo es la misma. Hay el factor de carga de minutos o casi un esfuerzo de 2 partidos para empatar con el PSG en Champions que te pasa factura, pero está también la casualidad como en la acción de Unai Gómez con el Barça que afortunadamente ha sido menos de lo que pintaba.

Lo que está claro que el no tener a su mejor nivel a los jugadores que marcan más las diferencias -y a los que todos imaginamos- afecta al colectivo y al resultado final de la temporada.

¡Bingo! Colea la gestión del Caso Nico Williams. ¿Se ha tardado demasiado en parar?

Es que si paras muy pronto por unas molestias... He visto jugadores en mis años que se levantaban bien por la mañana y luego al entrenar llevaban un yunque que les impedía hacer sus acciones, u otros que se han operado de pubalgia y nunca han sido los mismos. Ha mejorado mucho la ciencia y el margen de acierto es mucho mayor, pero a un jugador como Nico aspiramos a tenerlo muchos años... si se tiene una precaución de apurar antes de pasar por el quirófano con otras opciones más conservadoras eso no es perder el tiempo, sino gestionarlo para dar la mayor vida futbolística posible al mejor Nico Williams posible.

Si va fino al Mundial Nico habrá runrún en Bilbao...

El que lo esté esperando en el burladero quizá lo tendrá... Veremos. Él es lo suficientemente profesional como para decidir que si no está bien tampoco irá al Mundial. Su prioridad va a ser la salud y mirar a futuro, porque él tiene que mirar por su propio beneficio, que en realidad es el de todos nosotros.

Mirando ahora al palco. No parece fácil que haya elecciones en el Athletic tras el anuncio en octubre de Jon Uriarte...

No me ha llegado nada de runrún, pero no lo sé. El rendimiento global a todos los niveles está siendo bueno, no se puede decir lo contrario. Hay que estar dentro. Mi apartado era el de Lezama y veo que sigue dando jugadores, que cuando tenemos una necesidad seguimos teniendo la misma respuesta de esperar a que llegue uno de los nuestros. Siguen los procesos de formación y siguen llegando jugadores.

En ese camino también están los éxitos deportivos. Después de 40 años se ha ganado una Copa del rey y se ha jugado la Champions League después de once. Hablar de que eso es pasado es tener muy poca memoria y luego en el apartado de las cuentas la situación económica del club es buena; luego es difícil que aparezca otra opción que no sea la de la junta directiva actual.

¿Ves hoy en día un trato más razonable a la Junta directiva actual que el que tuvo Aitor Elizegi?

Eso está claro, seguro que se hicieron cosas mejorables, pero nos tocó vivir una época histórica como fue la pandemia mundial en la que no se podía hacer nada en Lezama y meramente contaba la supervivencia. Además, como empleado del club me siento orgulloso del esfuerzo que hice renunciando a emolumentos importantes para que otros trabajadores del Athletic no entraran en ERTE.

Por ello, por contra como socio creo que la respuesta colectiva fue tremendamente decepcionante. El no querer ni atender a una cuota de mantenimiento bajo la excusa de que si era proporcional o lineal… cuando en realidad tan solo se buscaba llegar a la asfixia de la junta directiva. Porque yo creo que los resultados deportivos de esa etapa también fueron muy buenos, jugando 4 finales aunque solo pudimos ganar la de la Supercopa a Real Madrid y Barça.

La mayor tristeza fue perder tres meses después la final de la Copa ante la Real Sociedad con igual el peor partido de la era Marcelino. Son las cosas que tiene el fútbol pero a nivel institucional la junta directiva de Aitor Elizegi no recibió el trato que merecía, igual es porque llegamos a Ibaigane de forma inesperada y hubo gente que se cobró esa deuda durante cuatro años. A nivel político no se supo estar a la altura.