Iñigo Vicente es Hors Categorie, sesiones de magia made in Lezama en el Sardinero

Iñigo Vicente confirma su superioridad en Santander y deja una duda en Bilbao: "El mayor que vi"

Kuitxi Pérez juzga injustos los 'sambenitos' sobre el Mago de Derio

Soy del Athletic Club. Me he hecho del Racing de Santander. Porque la gente como yo, que entiende el fútbol como un juego de fantasía, va a donde va Vicente. Mendigo de tu fútbol, Iñigo de Derio. Forjado tu yo más profundo, tu espíritu, laico o religioso, junto a un Seminario que, aunque ya no ejerce, sigue saciando la sed de los futbolistas nacidos para la gloria. Peio Canales, Manex Lozano, pero, sobre todo... Iñigo Vicente Elorduy.

Nació de una tormenta, que sacudió el arco iris de Lezama iluminado, el 18 de marzo, también 2018. Se estrenó él para mí, me estrené yo para ElDesmarque Bizkaia: "Seguro del potencial que atesora, maduro a los 20 años, motivo de escándalo para los niños cuyos padres no le piden al futbolista del Txoriherri que se arroje al mar con una piedra de molino atada al cuello.

Como si tocara la armoni-c-a necesaria para el bien común. En los dominios de sus dos piernas la pelota, el jugador estalla en movimientos como de dibujos animados"... "pases, toques deliciosos a un balón que lleva escrito, "Abre el regalo de mi pase para que lo conviertas en gol".

Cuando esférico y jugador se funden, enamorados, surge el duende, el encanto, la clase, la calidad, la claridad. Fútbol anárquico el del flautista de Lezama. Heterodoxo, enemigo de la norma y el corsé. Hermanado con Giordano Bruno. La hoguera esperaba al humanista italiano, la hoguera lo espera a él.

Es Javi Beltrán el que, al elogiarlo tanto y de qué manera, lo envía al fuego. Asumo mi cuota de culpa. Entre los dos lo hemos 'traicionado'. Poeta del fútbol, digo yo; "poesía en movimiento" es Íñigo Vicente cuando empieza a crear. Poesía a la que, si tratamos de buscarle un sentido, es que no hemos entendido nada.

Agosto de 2021. Es Lolo Escobar el que, como entrenador del Mirandés, en el que, cedido, lo entrena, a las primeras de cambio lo ensalza. Y su elogio no tiene medida, "Es uno de los jugadores más talentosos que han visto mis ojos". Y los míos, Lolo, y los míos, los mismos ojos que se maravillaban al ver a Sarabia ejerciendo de orfebre en la Catedral.

Como a Sarabia, a Iñigo Vicente también "hay que entenderlo, y darle ciertas libertades", todas, apunto a día de hoy, 10 de marzo, también 2026. La magia de Derio atrapa al bueno de Escobar: "En ciertas zonas del campo te destroza".

Adelantando con sus palabras el futuro en un Racing que camina de su mano, decidido y desatado, hacia la Liga EA Sports: "En ciertas zonas del campo te destroza. Tiene una calidad y una visión de juego determinante y que no es de esta categoría". Las ultimas palabras de Lolo Escobar serán las primeras de Marcelino García Toral cuando el 'orador de Careñes" lo destroce con unos datos que el tiempo habrá de tachar de falsos.

"Si tuviese la parte defensiva, sería un mega crack que valdría millones y millones". Y concluye: "Cuando muestra sus virtudes, enamora". No hacía falta, señor Escobar, porque lo mío con él fue un amor a primera vista.

Mendigo de tu fútbol, Íñigo Vicente, del mismo modo que del fútbol de Manu Sarabia, el 'orfebre de Gallarta' bautizado por el genial periodista Jose Mari Mujika.

Ahora que Íñigo Vicente enloquece con su fútbol la grada de los Campos de Sport, ahora que borda el fútbol desde el área de Jokin Ezkieta hasta la línea de fondo de la portería rival, Marcelino debería corregir el análisis de marzo de 2022 que los datos de 2026 desmienten con dureza.

Sucedió en Radio Nervión. Marzo 2022. Jamás un técnico del Athletic había sido tan cruel con uno de los leones. Las razones que ahora se buscan ya fueron vertidas entonces... "A Íñigo le falta ritmo, repetir esfuerzos, tener más participación. Porque talento tiene, y calidad, cuando el balón está en sus pies, sobre todo en el ultimo tercio, y en una zona concreta del campo también".

Más leña al fuego. Haciendo sangre con la frivolidad de sus hipótesis. "Pero a lo mejor su participación en esa zona donde puede ser determinante seguro que no llega a un minuto".

Pretendiendo hundir al futbolista, Marcelino, con la licencia de una teoría tramposa, estaba denunciando las carencias de un Athletic de juego muy pobre, limitado, en el que la riqueza de recursos de Iñigo Vicente no tendría cabida. Esclavo de su veterana edad y sus doctrinas el 'orador de Careñes'. Queriendo justificar la muerte en vida del 'Mago Derio', es al Athletic, su equipo, al que hundía en lodo.

"Si el equipo tuviese el balón con un 80% de posesión y jugase en el ultimo tercio la mayor parte del partido, seguro que Iñigo participaría más". Ahora mismo, sin embargo, "ejercer ese tipo de juego en Primera División para un equipo como el Athletic es difícil", eufemismo de inviable o imposible.

Sin pretenderlo, Marcelino García Toral estaba colocando a Iñigo Vicente en el FC Barcelona, acorde el juego culé a las virtudes del Mago de Derio...

Equipo, el de Hansi Flick, instalado en ese "tercio" que se requiere. Haciendo suya la pelota para que rabie el rival, atosigado. Inapropiado para el Athletic, aguzo mi oído a la boca de Íñigo para escuchar sus pensamientos: "Gocé una vez de tal suerte, que goce cual nunca cuando, la sentencia de mi suerte leyó en la Massia el alcaide llorando por mí emocionado".

Lee esto, Marcelino. Yo no lo necesitaba, pero tú sí. Tal vez se te caiga la cara de vergüenza. Y a Valverde, a Mikel González y a nuestro presidente, Mikel Uriarte Uranga... Racing de Santander

"Pues amarga la verdad, quiero echarla de la boca", canta Paco Ibáñez a Quevedo en el Olympia parisino...

Tras el último [4-3] ante el Córdoba, Iñigo Vicente, que cuajó un partido soberbio, lleva 6 goles marcados y 14 asistencias dadas. Estos números lo colocan entre los máximos asistentes de Segunda División y de las ligas mundiales, donde ocuparía la primera posición como futbolista de nacionalidad española. Precisión en los pases, así en campo rival como en el ultimo tercio. Claves resultan sus pases; y como de la nada crea las más claras ocasiones.

A nivel defensivo, te ruego atención, Marcelino, Iñigo está en el Top 10 de la Liga de recuperadores de balón en campo rival.

Si tratamos de definir a Iñigo Vicente, es que no hemos entendido nada. Me incluyo. Y hasta Jaime Ugarte, que organizaba combates de boxeo en los pasillos invisibles de la Facultad de Periodismo de la Uni de Leioa. De él, las ultimas palabras, extraídas de su cuenta de X antes Twitter...

"Lo de Iñigo Vicente es 'Hors Categorie. Está más hecho. Nunca será un currela de Altos Hornos, pero se le cae la calidad/claridad. Doctores tiene la Iglesia. Si alguien dice que no defiende, le bloqueo".

Sigue deleitándome, Iñigo. Asciende con el Racing y juega en Primera División. Y cuando llegues a San Mamés o te cruces con Marcelino, dales, a unos y otros, donde más les duele. Castiga con tu fútbol mágico a aquellos que te negaron hasta la humillación.

.- Por Kuitxi Pérez García, Periodista y exjugador del Club Portugalete