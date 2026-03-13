Ernesto Valverde da una convocatoria sin Rego por sanción y plagada de bajas

Celia Pérez 13 MAR 2026 - 13:05h.

Alejandro Rego es baja por sanción

¿Recuperará por fin Oihan Sancet el olfato ante su víctima habitual Girona?

El Athletic Club ha hecho oficial este viernes la lista de convocados de Ernesto Valverde para medirse al Girona este sábado, a las 14.00 horas, en Montilivi. El Txinguirri se lleva a 22 jugadores para la cita, dejando en casa una amplía lista de baja por lesión.

Entre los convocados no viaja Unai Gómez, que pese a que ya ha realizado ejercicios con balón sigue siendo baja, y se une a las ausencias del sancionado Alejandro Rego y las de los lesionados Nico Williams y Beñat Prados. Además, Maroan Sannnadi y Unai Egiluz están ya recuperados de sus respectivas lesiones de rodilla, pero aún en proceso de puesta a punto con el grupo y Yeray Álvarez no estará disponible hasta el 2 de abril, cuando concluya la sanción que le impuso la UEFA.

Tampoco puede contar Valverde el sábado con Aitor Paredes. El central sufrió una fuerte contusión en el gemelo de la pierna izquierda la pasada semana en la semifinal contra la Real Sociedad que le mantiene desde entonces fuera de la dinámica del grupo.

Convocatoria del Athletic Club:

Unai Simón, Padilla, Gorosabel, Vivian, Vesga, Berenguer, O. Sancet, Williams, Guruzeta, Areso, Laporte, I. Lekue, Ruiz de Galarreta, Yuri, Jauregizar, Adama, Nico Serrano, Navarro, Izeta, Selton, Monreal y Eder García.

Valverde analiza el estado de los lesionados

En rueda de prensa, el Txingurri ha asegurado que "Unai está muy bien, pero por precaución vamos más lentos" y que quizás que "para la semana que viene podrá estar". Respecto a Paredes: "El golpe que tenía es fortísimo y todavía va un poco lento. Veremos la semana que viene".

"Vamos a tocar madera. Vamos recuperando algún jugador, pero también es verdad que no está Paredes, Unai, es lo normal que vayan sucediendo estas cosas durante la temporada. Maroan ya está, Egiluz, Yeray ya le queda poco. Nos genera buenas sensaciones pero lo que se trata es que lo reflejemos en el campo.