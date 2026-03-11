Asís Martín 11 MAR 2026 - 12:40h.

Bilbaínos y catalanes tienen muchas ausencias para el partido de LALIGA de este sábado

Mikel González vuelve a por el fichaje de Iván Martín con una nueva estrategia en el Athletic

Compartir







BilbaoCon la alegría del regreso de Alex Berenguer, o de ver al 'Elefante africano' Maroan Sannadi estar en puertas de volver a jugar con el Athletic Club, a Ernesto Valverde, sin embargo, la enfermería le sigue jugando malas pasadas para remodelar sus onces.

El conjunto rojiblanco afronta este sábado (14.00h.) en el estadio de Montilivi la jornada 28 de LaLiga con la esperanza de impulsarse con una victoria ante el Girona de FC de Míchel Sánchez y del cachorro cedido Hugo Rincón que le meta de lleno en la pelea europea en las 10 últimas jornadas del campeonato de la regularidad.

PUEDE INTERESARTE Iñigo Vicente es Hors Categorie, sesiones de magia made in Lezama en el Sardinero

Pero lo cierto es que desde Lezama no terminan de llegar buenas noticias, ya que la enfermería se resiste a soltar a sus presas en una temporada en la que han pasado más de 15 futbolistas por las camillas.

Muchas bajas y dudas en el Athletic Club para el partido de Girona

Aparte de la sanción de Alex Rego, que al ver una cartulina ante el Barça ha cumplido su ciclo de tarjetas amarillas, o de que Yeray Álvarez no podrá jugar hasta el día 2 de abril por su sanción de UEFA, hay que echar de menos en el entrenamiento de este miércoles en Lezama la presencia de hombres como Unai Gómez, que tuvo un serio susto en su rodilla ante los blaugranas de Hansi Flick, o del central Aitor Paredes, que se llevó un tremendo golpe con el guardameta Alex Padilla, en la perdida semifinal de copa ante la Real Sociedad en Anoeta.

Los cachorros Iker Monreal (central) y Eder García (centrocampista) siguen en dinámica del primer equipo

También es sabido que Nico Williams, que sigue con su nuevo tratamiento y se está machacando a tope aparte de rodar algún Spot comercial en Rekalde, no está todavía disponible para jugar. Se espera que el extremo internacional pueda volver a los terrenos de juego en breve, pero no está claro si podrá ser ante el Real Betis de Manuel Pellegrini o ante pujante Getafe de José Bordalás.

PUEDE INTERESARTE Examen para Hugo Rincón ante el Athletic entre el vacío por la alargada sombra de Óscar de Marcos

Y claro, luego, aunque ya hacen sus pintos en solitario, están los lesionados de larga duración, entre los que se encuentran el centrocampista navarro Beñat Prados, el propio Maroan Sannadi, que no ha puesto fecha todavía a su regreso -aunque ya está trabajando con todo el grupo- y el central de Durango Unai Egiluz al que como a Prados le queda todavía un tiempo sin determinar.

El Athletic Club volverá a entrenarse el jueves y el viernes en las instalaciones de Lezama, antes de encarar el viaje a tierras catalanas para medirse a la escuadra albirroja que permanece en la zona media baja de la tabla y que seguramente también va a tener un buen número de ausencias en el encuentro ante los bilbaínos.