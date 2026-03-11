Asís Martín 11 MAR 2026 - 10:31h.

Fue operado el 3 de noviembre de 2025 de una lesión de menisco en su rodilla derecha

BilbaoEl Athletic Club vuelve a contar con el delantero vitoriano Maroan Sannadi Harrouch (nacido el 1 de febrero de 2001) después de haber estado cuatro meses de baja tras ser sometido a una intervención, el día 3 de noviembre de 2025, por una lesión de menisco en su rodilla derecha que tuvo lugar en el Hospital Vithas de Gasteiz.

El martes, sin Unai Gómez ni Nico Williams, se ha reincorporado ya a los entrenamientos de la plantilla de Ernesto Valverde en Lezama y el miércoles ha tenido su primer contacto con los medios de comunicación en la sala de prensa, donde ha relatado que "lo de una fecha para volver no lo sé todavía".

Y explicaba con su habitual hablar pausado que "hemos tenido tranquilidad con la fecha de vuelta, estaba tranquilo, sabía que había unos plazos, lo hemos hablado a menudo y estoy contento con el trabajo que se ha hecho dentro".

El 'Elefante africano' ha jugado en 2 campañas 31 partidos con el Athletic, 9 en esta temporada, en los que ha metido 2 goles

Espera dar una nueva y mejor versión del 'Elefante africano'...

"Lo más difícil, es que para mi no lo ha sido, es que esto me ha hecho muy bien porque me ha hecho evolucionar y buscar otro versión de mi, lo afronté como un reto y tengo mucha confianza" resalta, "por eso no lo veo como una temporada perdida, la lesión la cojo como algo bueno más que malo... ya que me hace cambiar, ¿qué es lo malo si te hace aprender y crecer? Me ha dado tiempo a pulirme con el peso y cosas así, estoy en las mejores condiciones físicas para dar lo mejor de mi y tratar de ayudar al equipo", ha destacado Maroan.

"He pensado cada día en esa ansiedad, en los contactos con el balón, cómo me colocaba en el campo... he visto todas mis jugadas del año pasado en el Barakaldo, he tenido mucho tiempo y tengo muchas ganas de que Maroan vuelva a ser Maroan sobre todo en la confianza en sí mismo y que nunca deje de ser él mismo, sin verme presionado por la gente o por el miedo a fallar" aseveraba.

¿Cómo fue el proceso con esa rodilla?

"Cuando llega el día que te vas a operar no era fácil aceptarlo, pero al hablar con los doctores te indican que irá a mejor, han sido 4 meses en los que he aprendido mucho, me han hecho mejor como persona y futbolista, he analizado mucho todo lo que hacía en el campo y fuera y de ahí ha salido una versión de mi que yo no conocía".

"Las molestias me surgen en el último partido contra el Barça de la liga pasada, la rodilla se me hinchaba, estaba contento con el tratamiento conservador pero un día se me hinchó más que nunca y ya fuimos al quirófano, que le tenía miedo pero tuve que ir y ya estoy tranquilo y sin miedos, quiero ayudar al equipo".

Así ve Maroan Sannadi la temporada del Athletic Club

"Que el equipo no haya podido arrancar no es mi opinión, ha dado lo mejor de sí aunque ha tenido muchas lesiones, ha habido muchas cosas importantes que no he podido jugar pero el plan de dios es perfecto, estaba escrito y yo no dudo de él".

"Nos vamos recuperando varios jugadores y eso da confianza también al equipo, a ver si podemos conseguir el objetivo y darle una alegría a la afición, pero el primer objetivo son los 42 puntos".