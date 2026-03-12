Asís Martín 12 MAR 2026 - 11:05h.

"¿Cómo se puede hablar mal de un entrenador como Ernesto Valverde?", se pregunta Andoni Ayarza

Les metió a los albirrojos gironís el último de sus 3 hat-tricks, en febrero de 2025

BilbaoNo está siendo una temporada sencilla la campaña 2025/26 para Oihan Sancet Tirapu, junto a Nico Williams probablemente las dos mayores estrellas del Athletic Club, con permiso de otros futbolistas de rango internacional como Unai Simón o Aymeric Laporte y Dani Vivian, pero las cifras y las sensaciones que transmite en el terreno de juego no son las habituales en el apodado ‘Ciervo’ de Mendillorri.

Tras sufrir un gran susto con su rodilla en un amistoso ante el Liverpool FC en la pretemporada, lo cierto es que sus habituales problemas musculares no le han dado demasiada continuidad y cuando lo ha tenido tampoco es que haya sido ese futbolista desequilibrante y de referencia que siempre se espera en el conjunto de Ernesto Valverde, aunque haya recibido el respaldo público del Club.

Su compromiso y nivel de trabajo, con todos los problemas que tuvo el año pasado, he de decir que está en su momento de mayor madurez y de trabajo de estos cuatro años que estamos con él Athletic Club

Concretamente, preguntado al efecto, Mikel González, Director de Fútbol del Athletic, explicaba que "Oihan Sancet lleva 4 lesiones, empezando por la pretemporada con la rodilla en Liverpool donde temimos lo peor y las 3 últimas lesiones son de isquios; es verdad que no son importantes y los números lo que nos dicen es que ha aumentado un 20% su disponibilidad con respecto al año pasado, pero no podemos estar contentos con eso, le necesitamos lo más cercano al 100% de disponibilidad".

Lo más sangrante con Sancet llega en el apartado goleador, ya que tras anotar 15 goles en la anterior campaña en esta tan solo lleva dos dianas, anotadas además desde el punto de penalti. Una cifra que unida a la de varios compañeros calificados como estratégicos o pesos pesados está siendo una verdadera sangría ofensiva para el conjunto de San Mamés.

El entrenador del Athletic, Ernesto Valverde, ha puntuado en ocho de sus 11 enfrentamientos contra el Girona en LaLiga

El Athletic Club aún busca esta temporada la mejor versión de Oihan Sancet

No funcionó el conjuro con Sancet cuando se visitó al Rayo de Inigo Pérez en Vallecas, un equipo al que le había metido seis goles en sus anteriores seis enfrentamientos, pero veremos si este sábado en Montilivi, ante el Girona FC de Míchel Sánchez vuelve un poco el olfato del 'Ciervo'.

Y es que el histórico del futbolista navarro nos indica que solo ante el Rayo Vallecano (seis) ha anotado más goles en LaLiga el jugador del Athletic Oihan Sancet que frente al Girona FC, cuatro (como ante sus paisanos del CA Osasuna), incluyendo el último de sus tres hat-tricks en la competición liguera, en febrero del año 2025.