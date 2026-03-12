Asís Martín 12 MAR 2026 - 10:20h.

Un poco de memoria (y respeto) con Ernesto Valverde

El actual entrenador del Athletic acaba contrato el 30 de junio

BilbaoSeguimos adelante con la entrevista que nos ha concedido a ElDesmarque el periodista, responsable de Lezama y exjugador del Athletic Club Andoni Ayarza, quien aparte de hablarnos del reto del final de curso para los leones, que están a once partidos de concluir la campaña, nos habla de un viejo compañero suyo de vestuario, Ernesto Valverde, que va a tratar de cerrar su tercer etapa en Bilbao metiendo al equipo de nuevo en Europa.

Si es que la cierra, claro, que eso sólo lo sabe el 'Txingurri', pero lo que no es de recibo es el trato que recibe a menudo un técnico laureado y con máxima experiencia al que no pocas veces se le falta al respeto profesional con críticas que no le hacen justicia. Así las cosas, como observador frío que lo escudriña todo, no parece sencillo que el míster esté por la labor de continuar -a día de hoy- si Jon Uriarte Uranga le ofreciese una extensión de contrato.

Tiene sus errores y cruzadas, pero se vive mucho del corto plazo y de los brochazos y highlights en RRSS. Se merece más respeto Valverde...

Mira, yo fui compañero de Ernesto Valverde en esa etapa en el Athletic de finales de los 80 y primeros 90, y volvemos a lo de la falta de memoria. Aunque yo creo que él lo lleva bien y algunos reivindicamos las cosas, porque cómo es posible hablar mal de un entrenador que en todas las etapas ha conseguido cotas muy importantes. Pues se puede…

Y eso no significa que puedas ver que otras opciones sean mejores, pero de ahí a faltar al respeto va un trecho. Pero en fin, las redes sociales son lo que son y ahí entra cualquiera de forma anónima para decir la mayor barbaridad y eso se sigue sin legislar.

¿Crees que Ernesto puede pensar que no se valora lo hecho y que se exige en exceso para lo que hay en el Athletic?

Para eso habría que entrar en la cabeza de Ernesto, pero yo creo que él sí cree que hay muchísima gente que valora y disfruta lo que hace el Athletic, gane títulos o no. Yo disfruté como un enano con la final de Joaquín Caparrós ante el Barça en Valencia. Ser del Athletic también supone disfrutar de cosas más pequeñas que las que tienen otros clubes que se manejan en otros contextos completamente diferentes.

Yo creo que Valverde tiene una larga trayectoria como aficionado, jugador y entrenador del Athletic como para pensar que la gente no disfruta con ello. Yo creo que hay muchísima más gente que sí disfruta con el Athletic de Valverde que una minoría mucho más ruidosa que es la que mete caña por detrás de forma anónima sobre todo.

Pocos sitios más bipolares que Bilbao. Aquí se pide o Gabarra o demolición de Lezama en apenas 10 minutos según vaya un marcador...

Pero no creo que sea la mayoría ni tampoco la gente que quiere al Athletic, porque el que quiera el Athletic sabe que Lezama es nuestra piedra angular y jamás hablaría mal de ella o de la gente que va en esa línea. Lo que pasa es que el mensaje que llega no es el real del socio y aficionado del Athletic.

Pero llega un punto en el que parece difícil estar siempre en el foco: hagas lo que hagas... mal. Si el 'Txingurri' está callado es 'un triste' y si protesta airado es que 'ha perdido el rumbo y los papeles'...

Aunque le llamen 'Txingurri' y parezca que es una hormiguita Ernesto tiene la espalda ancha. Lleva muchos años metido en el fútbol como para perder el tiempo con gente anónima que no tiene ni idea de fútbol, aunque ahora por decirte aquí eso me darán caña a mí en RRSS. Pero uno va cumpliendo años y cada vez le da menos importancia a la gente que no la merece.

¿Te parece a ti cicatero Valverde en sus oportunidades a los canteranos?

Hoy en día en el mundo del fútbol nadie regala nada. Con él han debutado muchísimos jugadores de Lezama, pero en cada partido te juegas la vida y en cada uno quieres pasar adelante en Champions, que no te alejes de Europa en LALIGA y pasar adelante en la copa frente a equipos muy competitivos. Pero eso a Ernesto no le hace perder la visión de que el futuro del Athletic es siempre Lezama y eso lo sabemos todos los que hemos trabajado allí y los que verdaderamente son del Athletic.

Si no sigue Valverde, antes se solía hacer un cambio de alguien de la casa vs extranjero sin ataduras, tipo Pellegrino Matarazzo ahora en la Real...

Buff, es que si haces una evaluación sobre los dos mejores entrenadores de la historia del Athletic, no son extranjeros, son para mi Javier Clemente y Ernesto Valverde. No me cierro a que vengan y hayan venido entrenadores de fuera del Athletic que han hecho cosas excelentes, pero pensar que la panacea está fuera y no pueda estar en un entrenador vasco es una completa equivocación.

Lo que tiene que buscarse es un buen entrenador, que conozca bien la idiosincrasia del Athletic y que trabaje con los mimbres que hay en Lezama. Lo importante no es que sea vasco o de fuera, sino que tenga un buen perfil y que se adapte al club.