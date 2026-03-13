Pablo Sánchez 13 MAR 2026 - 14:13h.

Ernesto Valverde valora la cesión de Hugo Rincón en el Girona y su futuro en el Athletic: "Bueno para el club"

Da su opinión sobre el objetivo del equipo esta temporada

El entrenador del Girona, Míchel Sánchez, ha admitido este viernes en rueda de prensa que el "objetivo" del equipo para estas últimas once jornadas de LALIGA EA SPORTS es "dar un paso adelante en la finalización" de las jugadas.

El técnico madrileño del cuadro rojiblanco ha reconocido que ha hablado con sus jugadores porque en las últimas semanas ha faltado "un poco de profundidad y de agresividad" y "sensación de hacer daño". En la previa del partido de este sábado ante el Athletic Club en el estadio Montilivi ha asegurado que el conjunto vasco tiene "muchas cosas buenas" y "la mejor presión en campo rival" de LaLiga.

"Es el equipo que más recupera en campo rival y junto al Barça son los dos equipos que tienen la línea más arriba, más lejos de su portería. Necesitamos tener un ritmo de juego muy bueno, entender los espacios y superar su presión en dos o tres toques porque si no será imposible", ha anticipado el entrenador madrileño.

La salvación

En este sentido, Míchel Sánchez ha insistido que el Girona deberá tener "una progresión muy buena en el juego" y ha pedido que todos sus jugadores miren "adelante con la pelota". Míchel también ha reconocido que su equipo necesita puntuar de tres en tres, después de tres partidos sin ganar, para "llegar a los 42 puntos y al objetivo del club: continuar en Primera División un año más. A todo el mundo le está costando ganar. No sé cuando llegaremos a esa cifra. Deseo que sea lo más pronto posible, pero tenemos que luchar cada partido", expresó.

Valverde, sobre el Girona, comentó lo siguiente: "Se han recuperado bien de un mal inicio, lo ha hecho confiando en sus armas, sin cambiar, la mano de Míchel se nota desde siempre y han sido fieles a lo que han ido haciendo. Un equipo perfectamente reconocible. Han encontrado el juego y lo tienen. Se les ve confiados. Espero un partido muy competido".