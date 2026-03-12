Asís Martín 12 MAR 2026 - 12:30h.

"¿Cómo se puede hablar mal de un entrenador como Ernesto Valverde?", se pregunta Andoni Ayarza

El exjugador del Athletic y exdirector de Lezama ha concedido una entrevista a ElDesmarque

BilbaoAl igual que el primer libro, 'El gran capitán', del periodista y exjugador del Athletic Club Andoni Ayarza tiene muchos capítulos, en la entrevista que generosamente nos ha concedido esta semana a ElDesmarque Bizkaia no podíamos dejarnos en el tintero varios nombres de leones que están encima de la mesa.

El modelo Athletic, amparado en su Filosofía, amalgama cantera vasca con fichajes vascos o formados en Euskal Herria para enfrentarse a un mundo cada día más hostil entre la lluvia de millones televisiva, la Ley Bosman o hasta la aparición del VAR que tiene a todo el planeta fútbol tirándose de los pelos.

Ahí hay que competir sacando a chavales que han de meterse rápidamente en la vorágine como Mikel Jauregizar, Alejandro Rego, Selton Sánchez Sued, Peio Canales, Iker Monreal, Eder García, Beñat Gerenabarrena, etc...

Has trabajado mucho en Lezama con los cachorros de la cantera: ¿Cómo ves la progresión de Selton?

Cuando llegué a Lezama el año 2019 creo que estaba en segundo año de alevín y era un chaval que ya entonces se le veían unas grandes posibilidades porque es un jugador técnicamente muy bien dotado y que a medida que fuera avanzando en el proceso de maduración física se podía convertir en un muy buen jugador.

De hecho pues con la edad que tiene ya está en la órbita del primer equipo porque Ernesto le ve que debe estar ahí. A un jugador de su edad le viene bien acumular minutos y cuando no ha sido importante sí le hubiera visto en el filial y compatibilizar ambos equipos, no renunciar a cargarse de experiencia, pero hay que estar dentro para poder manejar esas situaciones.

En el apartado de fichajes, Jesús Areso no arranca y vemos a Vivian de lateral. Mensaje duro de Ernesto para los 3 laterales...

Pero eso ha ocurrido muchas veces con centrales reconvertidos como Rafa Alkorta u otros... Son circunstancias en las que el jugador es profesional, como lo es cuando Areso decidió en su día irse. Nunca se le echó de Lezama, tuvo una oferta muy importante para renovar por el Athletic pero legítimamente decide irse a Osasuna. Eso es el fútbol profesional, a veces eres una pieza muy importante y hay otros momentos en que para el entrenador no.

Nadie puede negar que Jesús Areso viene de hacer una gran temporada con Osasuna, pero con un estilo y esquema de juego diferente al del Athletic. Allí jugaba con tres centrales y un bloque mucho más bajo, pero aquí presionamos muy alto y el lateral derecho no solo ataca, sino que cuando vamos por la otra banda tiene que llegar él a cerrar casi en área pequeña. Son conceptos muy diferentes y al final la decisión la tiene que tomar Ernesto Valverde.

A Jesus Areso le toca la opción que ha tomado, es decir, la de no tener ninguna queja que salga de su boca y trabajar para convencer a su entrenador.

El sábado tenemos enfrente a Hugo Rincón en Girona. ¿Cómo ves su futuro?

Le conocemos muy bien, tiene unas condiciones espectaculares y me encanta verle jugar tantos minutos en el Girona. Además juega a menudo en línea de cuatro, lo que es muy diferente a trabajar con tres centrales. Está mejorando mucho y aprendiendo esa mejora defensiva que necesitaba. Me alegro porque es un jugador que si todo va bien debe escribir páginas y páginas en el Athletic.

Adama Boiro se las lleva todas, no es fácil sustituir además a Yuri Berchiche...

Es que hablar de Yuri son palabras mayúsculas, para mi podía haber sido titular en la Selección Española en su momento. Tiene unas condiciones espectaculares y con 36 años sigue dando un rendimiento altísimo. Me cuesta más hablar de Adama que de otros porque aunque le vimos con el juvenil de Osasuna no tengo una valoración tan clara ni le he visto entrenar.

Es un chaval joven con un margen de mejora muy amplio y creo que debemos de tener un poco de paciencia para poder juzgar hasta donde puede llegar.

Iñigo Vicente se sale en el Racing, líder en Segunda división con 6 goles y 14 asistencias. Sigue sin debutar en un Primera...

El fútbol no regala nada, habrá quien achaque al Athletic que si tal, pero tampoco otros equipos han optado por él para Primera. Seguramente tenga calidad para estar en Primera división pero van pasando los años y su magnífica carrera está enmarcada en Segunda. Habría que verle en Primera para juzgar hasta donde puede llegar, pero de momento desgraciadamente no ha tenido esa oportunidad.

Peio Canales y Gere... ¿Hubieras recuperado a Beñat Gerenabarrena del Castellón en el mercado invernal?

También les conozco muy bien a los dos, han crecido con nosotros en Lezama y estaban en el listado de jugadores estratégicos de cara a futuro. Están rindiendo acorde con las expectativas que habían despertado. Veo mucha liga Hyper Motion y me alegro muchísimo por ellos ya que están rindiendo a plena satisfacción.

A Gere no solo le ves esa intensidad, esa agresividad de siempre y su ansia por recuperar el balón, sino que incluso ahora aporta en el aspecto anotador. Y Peio tiene una calidad suprema, pero me llamaba la atención ver en San Mamés a gente a la que se le acababa la paciencia muy pronto porque no terminaba sus jugadas en sus primeros minutos en la élite.

Son dos jugadores que van a regresar a casa y siempre me alegro por ellos y por sus familias ya que les tengo un aprecio mayúsculo. Por cierto, al hablar de recuperarles en marcha también hay que estar dentro de Lezama y saber si hay cláusulas de penalización, sancionadoras, etc... Las decisiones no se toman gratuitamente, es muy atrevido juzgarlas desde fuera sin tener todos los datos y papeles sobre la mesa.