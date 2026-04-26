Marc Márquez solo dura dos vueltas en Jerez y se complica aún más el Mundial

Alberto Cercós García 26 ABR 2026 - 14:11h.

Marc Márquez se va al suelo en la segunda vuelta, en plena lucha con su hermano Álex

Ni una retirada prematura ni un adiós a Ducati, Marc Márquez ha renovado hasta 2028

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Como si de un jarro de agua fría se tratara para todos los aficionados de Marc Márquez en Jerez. Y es que el piloto catalán de Ducati tan solo ha durado dos vueltas en la carrera. En plena batalla con su hermano Álex por la primera posición, el mayor de los Márquez ha perdido la tracción de la rueda delantera y su moto ha terminado completamente destrozada. Un varapalo tremendo para los intereses de Marc, en su lucha por recortarle distancia a Marco Bezzecchi en la clasificación general del Mundial.

Márquez había aprovechado a las mil maravillas su primera 'pole' de la temporada y había liderado la primera vuelta, dejando atrás a Álex Márquez y Marco Bezzecchi. No obstante, ya en la segunda vuelta, era Álex quien le iba a adelantar. Con el del Gresini Racing liderando la carrera en Jerez, la hoja de ruta de Marc parecía clara: aguantar detrás de su hermano, quien durante todo el fin de semana ha tenido el mejor ritmo, y esperar a final de carrera para atacar. Pero nada de eso iba a suceder. En el último tramo del trazado andaluz, Márquez perdió el control del neumático delantero de su Ducati y se fue al suelo. Un nuevo varapalo de Marc, que sigue sin subir al podio en domingo.

Es la quinta caída de Marc Márquez

Los errores de Marc Márquez están lastrando por completo sus intereses en clave Mundial. Y es que, hasta la fecha, sus resultados en las carreras de domingo no son nada positivos. En Tailandia pinchó el neumático trasero y no pudo terminar la carrera cuando luchaba por subir al podio. Tanto en Brasil como en Austin tuvo que conformarse con una cuarta y quinta plaza respectivamente; y ahora, en Jerez, se ha caído cuando rodaba en segunda posición y podía luchar perfectamente con la victoria.

Un nuevo error que se suma a ese pinchazo de Tailandia y a la caída en la 'sprint' de Austin. Errores que, pese aún quedando mucho Mundial por delante, pueden lastrar perfectamente sus aspiraciones al título. Y es que mientras él no suma, sus rivales sí: Bezzecchi está segundo en Jerez y otros como Jorge Martín o su hermano Álex, luchan por todo en el trazado andaluz.