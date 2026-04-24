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Las historias que nos deja el Circuito Ángel Nieto de Jerez: madrugones, un sueño cumplido y la bandera con la dedicatoria más especial

Las historias que nos deja el Circuito Ángel Nieto de Jerez: madrugones, un sueño cumplido y la bandera con la dedicatoria más especial
Una fan de Marc Márquez cumple su sueño al conocerlo en Jerez. ElDesmarque
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Jerez ya respira ambiente motero por todas sus calles y más en el Circuito o Ángel Nieto. ElDesmarque ha podido vivir de cerca cómo poco a poco va creciendo esas ganas de ver a los pilotos en la pista y también de los fans que han madrugando mucho para ver los primeros pasos de sus ídolos. Es el caso de una niña y su padre que han podido conocer a Marc Márquez. Pincha en el vídeo superior para conocer esta y otras muchas historias que ya se viven desde el asfalto. Recuerda que desde Mediaset España se podrá seguir todo el Gran Premio en abierto y gratis.

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