Las historias que nos deja el Circuito Ángel Nieto de Jerez: madrugones, un sueño cumplido y la bandera con la dedicatoria más especial
Marc Márquez ha hecho posible el sueño de una niña tras madrugar para verle
Ni una retirada prematura ni un adiós a Ducati, Marc Márquez ha renovado hasta 2028
Jerez ya respira ambiente motero por todas sus calles y más en el Circuito o Ángel Nieto. ElDesmarque ha podido vivir de cerca cómo poco a poco va creciendo esas ganas de ver a los pilotos en la pista y también de los fans que han madrugando mucho para ver los primeros pasos de sus ídolos. Es el caso de una niña y su padre que han podido conocer a Marc Márquez. Pincha en el vídeo superior para conocer esta y otras muchas historias que ya se viven desde el asfalto. Recuerda que desde Mediaset España se podrá seguir todo el Gran Premio en abierto y gratis.