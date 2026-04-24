Ni una retirada prematura ni un adiós a Ducati, Marc Márquez ha renovado hasta 2028

Alberto Cercós García 24 ABR 2026 - 09:50h.

Aunque los rumores dictan otra cosa, la realidad es que la renovación de Marc Márquez con Ducati está cerrada

Así será la cobertura en directo del GP de España de MotoGP con una entrevista exclusiva a Marc Márquez

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Pasan las semanas y todos los movimientos que tienen que oficializarse siguen en 'standby'. Desde que empezó la temporada hay ciertos fichajes o renovaciones que ya son de conocimiento de todo el mundo. Sin embargo, la falta de acuerdo entre Liberty Media y las marcas del Mundial de MotoGP para firmar un nuevo acuerdo en relación con los derechos televisivos, impide que las fábricas anuncien todo lo que ya tienen firmado. En ese sentido, pilotos como Álex Márquez, Jorge Martín, Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia o Pedro Acosta aún no pueden hablar abiertamente de su futuro más cercano. Todos ellos cambian de marca de cara al 2027, pero el silencio es sepulcral. De la misma forma que Marc Márquez sigue sin decir nada de su renovación con Ducati hasta 2028.

"Me llaman inconformista, puede ser. Pero lo que sé es que gane o pierda, siempre quiero hacerlo mejor. Porque para mí ganar nunca fue una meta, solo un punto de partida. Sinceramente, mi mayor logro ha sido mantener la motivación durante tantos años y dejar espacio para recargar. Esto último es súper importante y no te das cuenta hasta que no tienes tu primera lesión. 2020 fue un golpe físico y mental, me enseñó que el cuerpo no es invencible y que también hay que aprender a parar y cuidarse. Tengo sed de hacerlo mejor", reconocía el catalán en un spot de Next H2.O, dando a entender que ya estaba su firma puesta en un nuevo contrato con Ducati.

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Las dudas con Marc Márquez, inexistentes

Las tres semanas de parón han dado mucho de sí. Sobre todo para alentar diferentes rumores sobre el futuro de Marc Márquez. Se ha hablado de retirada, de marcharse de Ducati o de una renovación a medias. Todo ello lo niega Mela Chércoles en AS. El periodista, colaborador de Mediaset en el Gran Premio de Jerez, vuelve a confirmar la realidad: Márquez ya ha estampado su firma en un contrato hasta 2028 con Ducati.

Y en esos años tendrá un nuevo compañero de equipo. Con la marcha de Bagnaia a Aprilia -es otro de los movimientos que todo el mundo da por sentado-, Ducati no dudó en atar a Pedro Acosta. Por lo que sí, en 2027 se hará realidad: un tándem impresionante con el pasado, el presente y el futuro del motociclismo en un mismo equipo.