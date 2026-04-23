Jorge Martín le pide más a Aprilia y da la clave para mejorar: "Quiero controlar lo que pasa"
El GP de España de MotoGP, en directo y gratis en Telecinco, BeMad y Mediaset Infinity del 24 al 26 de abril
Jorge Martín llega a Jerez con la moral por las nubes. Su inicio de temporada está siendo más que positivo, sobre todo si se compara con todo lo que el piloto de Aprilia vivió el año pasado. El español quiere seguir con la buena dinámica y mantenerse en las posiciones de privilegio, pero no será sencillo. Martín asegura que está al 100% físicamente y que tiene las ganas necesarias para plantar cara tanto a Marc Márquez como a Marco Bezzecchi. Eso sí, le pide más a Aprilia. Si bien los resultados en este inicio de curso están siendo satisfactorios, el madrileño espera pulir ciertas cosas que le permitan estar más suelto encima de la moto.
"Estoy contento de estar en Jerez. El año pasado no pude venir y siempre es muy bonito correr aquí para nosotros, para los españoles. Veremos cómo va el finde. Seguramente otra vez será un fin de semana… no sé qué esperarme, la verdad. Lo importante es competir al 100% y seguir dando pasitos con la Aprilia, porque aunque voy bien y tengo confianza, estoy dando pasos en una dirección que me gusta, pero no me siento aún al 100%. Hay cosas que tenemos que mejorar. Es un finde importante. Aparte tenemos el lunes el test, que también será para mí, yo creo, un gran paso para seguir trabajando", cuenta Martín en ElDesmarque.
Su confianza con Aprilia y las opciones de Marc Márquez
Martín pide que Aprilia de un poco más de sí. "Creo que tengo confianza, aunque veo que tengo un pelín de margen respecto a Marco, y sobre todo estabilidad. Es algo que me está costando: la moto se me mueve en sitios que no me espero. Sobre todo es eso, quiero poder controlar lo que pasa o saber qué es lo que va a pasar, cómo va a reaccionar la moto y saber qué tengo que jugar. Y ya está, seguir sin parar de trabajar. Creo que en este deporte no hay la opción de seguir igual; o mejoras o empeoras. Al final tienes que enfocarte en mejorar sin parar, centrarte en lo que puedes controlar y que no se te vaya de las manos", explica el madrileño. "Yo creo que la lesión va mejorando. Cuando voy a entrenar con la moto me noto mejor. Igualmente, creo que hasta verano no estaré al 100%, de decir que no tengo molestias y que puedo ir con todo, pero bueno, de lo que tenemos sacaremos lo máximo", añade sobre su estado físico.
Por último, Martín responde a Márquez. Y es que el catalán ve en Jorge el único capaz de para a Bezzecchi. El de Aprilia, sin embargo, no piensa lo mismo. "Bueno, yo me centro en competir. Ganar o no es algo que veremos qué pasa. Ahora Marco está en un momento increíble. Creo que Marc está en una de sus mejores pistas, así que yo creo que es el que lo tiene más fácil para romper la racha", zanja.