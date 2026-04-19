La prueba de amor definitiva de Jorge Martín y María Monfort, a toda velocidad en Misano: "No me ha gustado"

Alberto Cercós García 19 ABR 2026 - 17:25h.

Durante una jornada de Aprilia en Misano, Jorge Martín no dudó en llevar en moto a su pareja, María Monfort

Jorge Martín no duda que Marc Márquez será un rival a batir para el título: "Es un caníbal"

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Jorge Martín es otro en este 2026. El piloto madrileño ha dicho adiós al tremendo calvario que sufrió durante el año pasado. Las lesiones, las operaciones y todo el tiempo alejado del asfalto ya es historia. Su temporada en Aprilia ha empezado de la mejor manera, con varios podios y una victoria la 'sprint' en Austin. Algo que ni él mismo se esperaba tras lo duro que fue el 2025. Pero con esfuerzo, sacrificio y buena compañía en casa, Martín está logrando volver a su más alto nivel.

"El año pasado no pude competir en todo el año y ya el poder estar aquí y poder darlo todo ya es un objetivo bueno, pero el dónde llegar es lo que hay que ver, hasta dónde podemos llegar. Pero bueno, hemos empezado con muy buen pie y hay que seguir así. El objetivo es el Mundial. Si no, no estaría peleando aquí en MotoGP y te mentiría si te digo que estoy aquí para dar vueltas. Obviamente quiero ganar el Mundial, pero para eso tengo que ir carrera a carrera y es muy, muy complicado. Los rivales son muy fuertes y ganar un Mundial son palabras mayores", reconocía el Campeón de MotoGP de 2024 en ElDesmarque.

Jorge Martín y María Monfort: su momento en Misano

Las imágenes de Jorge Martín en el Mundial son ya para el recuerdo. Su inicio superlativo habla con optimismo del futuro. Pero antes de volver a competir, Aprilia organizó sus famosos Aprilia All Stars. Y ahí, el madrileño pudo sorprender a su pareja de la manera más inesperada posible. María Monfort se subió a una moto con él, con mono y todo, para dar una vuelta a toda velocidad por el trazado de Misano.

"Yo no voy en moto nunca", empezaba Monfort. En un vídeo publicado en la cuenta oficial de Aprilia, se ve cómo la pareja se prepara para la acción. Las caras de María son un auténtico poema, y es que parece no estar nada convencida. Los mecánicos de Aprilia la preparan para ponerse detrás de su pareja; mientras, Martín, la anima y tranquiliza. Ya con gas a fondo la prueba de amor definitiva se lleva a cabo. "No me ha gustado", zanja una María que se funde en los brazos de Martín tras una experiencia límite.