Álex Márquez se moja hablando de su futuro sin mencionar a KTM: "Cosas que se quedan para los pilotos"

Alberto Cercós García 17 ABR 2026 - 15:00h.

Álex Márquez repasa en ElDesmarque su inicio de temporada y habla sobre su futuro en MotoGP

De Marc Márquez a Álex Márquez o Pecco Bagnaia, los pilotos que deben revertir su situación en MotoGP tras el parón

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Álex Márquez tiene por delante un 2026 muy complicado. Su inicio en el Mundial no ha sido fácil y, pese a que el objetivo es repetir las sensaciones del curso pasado, la cruda realidad es otra bien diferentes. Tras tres Grandes Premios, Ducati está lejos de ser la mejor moto de la parrilla actualmente. Con Aprilia, Jorge Martín y Marco Bezzecchi dominando por completo el Campeonato, el pequeño de los Márquez tira de esperanzas y trabajo para volver a ser igual de competitivo que en 2025. Sabe que será una tarea complicada pero cree que el próximo Gran Premio de Jerez puede ser un punto de inflexión. Con ElDesmarque, Álex Márquez no habla solo del presente, sino también de su futuro: todo apunta a que en 2027 estará con KTM, pero no lo confirma.

"Ahora ya estoy un poco aburrido. Desconectar para reconectar. Y creo que otra vez ha ido bien. Y nada, con muchas ganas de Jerez, es un Gran Premio súper bonito. Ojalá, ojalá. Siempre los grandes premios de casa, que tienes esa intimidad extra de la afición, ¿no? Ese cariño de la gente siempre puede ir bien, y qué mejor que ese circuito. Entonces intentaremos el máximo como siempre. La situación no es como la del año pasado en este momento, pero oye, el año pasado en Jerez tampoco esperaba ganar y se pasó, ¿no? Se sintió la magia ahí. Entonces ojalá este año podamos otra vez ser competitivos", cuenta Márquez hablando tanto del parón en MotoGP como de la próxima cita en el calendario.

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El presente y el futuro de Álex Márquez

El presente de Álex Márquez es claro: volver a la senda de los buenos resultados con el Gresini Racing. En un curso que no ha empezado del todo bien (su mejor posición ha sido una sexta plaza en Brasil), el catalán espera dar con la tecla y hacer que Ducati vuelva a funcionar. "Al final yo también he cometido errores, yo también tengo que mejorar. Es todo entender un poquito más el paquete y ser en algunos momentos un poquito más incisivo. Pero bien, creo que hay que sacar conclusiones específicas. Hemos hecho solo tres carreras, quedan 29, no sé si quedan carreras… y es ahí donde tenemos que tener la calma y la seriedad para darle la vuelta a la situación y dar el máximo de nosotros. Estamos un poco más en desventaja porque Aprilia ha dado un paso adelante muy importante", explica el piloto español.

Y el futuro pinta a KTM. Esos son los rumores que existen y que no desmiente un Álex Márquez que, eso sí, no termina de mojarse al 100% respecto a ello. "Bueno, no los voy a desmentir, pero tampoco voy a confirmar. Está claro que ha habido contactos con esas fábricas, ha habido contacto con equipos. A partir de aquí, como se sabe, están negociando las fábricas con el campeonato y no se puede anunciar; y, la otra, es que si lo tenemos firmado... son cosas que se quedan para los pilotos", zanja el #73.